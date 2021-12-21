Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI | Anlık Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 13:02

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI | Anlık Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Çeyrek altın fiyatı son dakika canlı – güncel... Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın piyasalardaki hareketlilik ile ilgili yaptığı açıklama sonrası altında büyük değer kaybı olmuştu. Altın fiyatları grafiğinde yaşanana bu düşüş sonrası "Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. 21 Aralık Altının çeyrek fiyatı gelen canlı, güncel ve anlık veriler ışığında 1030 TL civarında seyrediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen fiyatlarla çeyrek altın fiyatı ve tüm gelişmeler...

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 21 Aralık canlı ve anlık çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatı bugün de binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Altının çeşitleri arasında en çok tercih edilen olarak bilinen altının önümüzdeki süreçte izleyeceği yol özellikle yatırımcılar ve piyasaların yakıdnan takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu noktada ise "Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalar ve kapalıçarşıdan gelen anlık, canlı ve güncel veriler bu noktada yakından takip ediliyor. İşte Çeyrek altın fiyatı son dakika canlı gelişmeler...

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 21 Aralık canlı ve anlık çeyrek altın fiyatları

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Dolar/TL hızla düşmeye başladı. Dolar 12 TL'nin altına kadar geriledi. Dolar 11.09 seviyesini gördü. 20 liraya ulaşan Euro/TL kuru da 12.60'a kadar indi. Bin TL'yi aşan gram altın fiyatları da 714 TL seviyesine geriledi.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARINI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 21 Aralık canlı ve anlık çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.016,00

SATIŞ: 1.173,00

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 21 Aralık canlı ve anlık çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 653,61

SATIŞ: 653,75

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 21 Aralık canlı ve anlık çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.648,24

SATIŞ: 6.782,78

SON DAKİKA