HaberlerYaşamÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI | Anlık Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:02Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 13:02
ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI | Anlık Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Çeyrek altın fiyatı son dakika canlı – güncel... Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın piyasalardaki hareketlilik ile ilgili yaptığı açıklama sonrası altında büyük değer kaybı olmuştu. Altın fiyatları grafiğinde yaşanana bu düşüş sonrası "Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. 21 Aralık Altının çeyrek fiyatı gelen canlı, güncel ve anlık veriler ışığında 1030 TL civarında seyrediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen fiyatlarla çeyrek altın fiyatı ve tüm gelişmeler...