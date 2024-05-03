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Cehennem Melekleri’nin Marbella sorumlusu: Ünlü çete lideri Türkiye’de yakalandı!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:50
Cehennem Melekleri’nin Marbella sorumlusu: Ünlü çete lideri Türkiye’de yakalandı!
İspanya'da; Alman polisi için çalışan gizli bir ajanı üç arkadaşıyla birlikte kaçırıp işkenceyle öldürdüğü ileri sürülen ünlü motosiklet kulübü Cehennem Melekleri'nin Marbella sorumlusu Tolga Y. Türkiye'de yakalandı. Tolga Y.'nin Cehennem Melekleri'nin kurucularından Frank Hanebuth için çalıştığı ileri sürüldü. 8 Nisan'da yakalanan Tolga Y. işlemlerin ardından İspanya'ya teslim edildi.