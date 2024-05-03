Cehennem Melekleri’nin Marbella sorumlusu: Ünlü çete lideri Türkiye’de yakalandı!

NAKLİYE ŞİRKETİ KURMUŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanya polisi, Aleksandar K.'nin geçtiğimiz Temmuz ayında Frankfurt am Main bölge mahkemesi tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Benjamin D. ile bağlantısını belirledi. Polis, yaptığı araştırmada hem uyuşturucu sevkiyatı hem de polis muhbirliği yapan Aleksadar K.'nin Benjamin D. ve Tolya Y. ile birlikte nakliye şirketi kurduğu ve bu sayede uyuşturucunun Barselona'dan Almanya'ya getirildiğini ortaya çıkardı. Tolga Y.'nin cinayetin hemen ardından Türkiye'ye kaçtığı belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tolga Y., 8 Nisan günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Tolga Y. işlemlerin ardından İspanya'ya iade edildi. Tolga Y. 'nin Cehennem Melekleri'nin kurucularından Frank Hanebuth için çalıştığı ileri sürüldü.