Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine’nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi

Bu nedenle de paylaşıma tepki yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Abin Türkiye'nin en travmatik cinayetlerinden birini işlesin, gencecik bir kızın kafasını kessin. Sen aynı şekilde benzer bir paylaşım yap nasıl bir canavarsın" sözlerine yer verdi.