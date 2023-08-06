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Haberler Yaşam Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine'nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi
Giriş Tarihi: 06.08.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 11:01

Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine'nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi

2009 senesinde acımasızca öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Fotoğraftaki büstte ters duran makası görenlerin aklına Karabulut'un otopsi raporunda ortaya çıkan ve durumun 'sadistçe' olduğuna kanaat getirilmesine sebep olan 'V' şeklindeki kesik geldi. Sosyal medya kullanıcıları Sakine Garipoğlu'na "Bu ayrıntıyı bilmiyor olamazsın, ailecek nasıl insanlarsınız" diyerek tepki gösterdi.

Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine’nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi

2009 yılında vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu son günlerde yeniden gündeme gelmeye başladı.

Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine’nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi

Sakine Garipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddia edilen paylaşım büyük tepki çekti. Garipoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta bulunan modern sanat büstündeki temsilin boynunda ters duran bir makasın olduğu görüldü.

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Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine’nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi

Söz konusu paylaşım Münevver Karabulut'un otopsi raporunu akılara getirdi. Nitekim yapılan otopsiye göre Karabulut'un boynunun altında 'V' şeklinde bir kesik vardı. Bunun yanı sıra kurbanın vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunmaktaydı.

Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine’nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi

Bu nedenle de paylaşıma tepki yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Abin Türkiye'nin en travmatik cinayetlerinden birini işlesin, gencecik bir kızın kafasını kessin. Sen aynı şekilde benzer bir paylaşım yap nasıl bir canavarsın" sözlerine yer verdi.

Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine’nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi

"Sizler nasıl insanlarsınız, bu ayrıntıyı bilmiyor olamazsın" tepkilerinin ardından ise Sakine Garipoğlu'nun hesabını kapattığı iddia edildi.

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