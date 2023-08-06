Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine’nin yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkesin aklına tek bir şey geldi

2009 senesinde acımasızca öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Fotoğraftaki büstte ters duran makası görenlerin aklına Karabulut'un otopsi raporunda ortaya çıkan ve durumun 'sadistçe' olduğuna kanaat getirilmesine sebep olan 'V' şeklindeki kesik geldi. Sosyal medya kullanıcıları Sakine Garipoğlu'na "Bu ayrıntıyı bilmiyor olamazsın, ailecek nasıl insanlarsınız" diyerek tepki gösterdi.