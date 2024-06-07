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Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:25
Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!
İstanbul Şişli'de dün gece korku dolu anlar yaşandı. Eler Eğitim Vakfı Okulları'nın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan yıl sonu gösterisi faciayla sonuçlandı. Mezuniyet töreninde, dev LED ekran sahnedekilerin üzerine devrildi, 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı. 1 velinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Olayla ilgili 13 kişinin ifadesi alındı. Okul yöneticilerinin kendilerine saldırdığını belirten bir veli ise sahnede fotoğraf çekimi yapılırken ekranın sökülmeye başlandığını anlattı…