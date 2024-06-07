Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:25

Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!

İstanbul Şişli'de dün gece korku dolu anlar yaşandı. Eler Eğitim Vakfı Okulları'nın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan yıl sonu gösterisi faciayla sonuçlandı. Mezuniyet töreninde, dev LED ekran sahnedekilerin üzerine devrildi, 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı. 1 velinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Olayla ilgili 13 kişinin ifadesi alındı. Okul yöneticilerinin kendilerine saldırdığını belirten bir veli ise sahnede fotoğraf çekimi yapılırken ekranın sökülmeye başlandığını anlattı…

DHA
Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!

Korkunç olay dün akşam saat 22.15 sıralarında Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'ndeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yaşandı. ELEV okullarının yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreninin bitiminin ardından öğrenciler, öğretmenleriyle sahnede fotoğraf çektirmek istedi.

Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!

Fotoğraf çekimi sırasında sahnedeki dev LED ekran devrilmeye başladı. Durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük çoğunluğu sahneden atladı. Yaşanan kargaşa sırasında, 1 velinin ayağı devrilen ekranın altında kalarak yaralanırken, 2 veli ve 3 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ayağı ekranın altına sıkışan veli, konser salonu görevlileri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşananlar sonrası fenalık geçiren bazı öğrenci ve veliler polis tarafından sakinleştirildi.

Cemal Reşit Rey’de ailelere saldırı ve ihmal iddiası! Veliler o anları anlattı!

Aralarında okul yöneticileri, LED teknisyenleri ve konser salonundaki teknik servis görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

SON DAKİKA