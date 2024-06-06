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Cemal Reşit Rey'de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
23:34
Cemal Reşit Rey'de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!
İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreninde sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında dev led ekran, öğrencilerin üzerine devrildi. Feci olayda 6 kişi yaralanırken okul sahibi Erkan Şahin'in gözaltına alındığı öğrenildi.