Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!

Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın yönetiminden olduğu öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.