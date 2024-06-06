Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cemal Reşit Rey'de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 23:34

Cemal Reşit Rey'de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!

İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreninde sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında dev led ekran, öğrencilerin üzerine devrildi. Feci olayda 6 kişi yaralanırken okul sahibi Erkan Şahin'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!

Feci olay İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 22.15 sıralarında yaşandı.

Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!

İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!

Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın yönetiminden olduğu öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dev ekran insanların üzerine devrildi

Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı!

Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

SON DAKİKA