Cemal Süreya Şiirleri - En Ünlü Cemal Süreya Sözleri, Sevda ve Aşk Şiirleri

Cemalettin Seber adıyla dünyaya gözlerini açan ve İkinci Yeni şiirinin öncüleri arasına adını yazdıran Cemal Süreya, Türk edebiyatında iz bırakan isimler arasındadır. Henüz ortaokul yıllarında şiir yazmaya başlayan Cemal Süreya şiirleri ve kitapları ile Cumhuriyet edebiyatının önde gelen isimleri arasına girmiştir. Aşk ve sevda üzerine kaleme aldığı Uzaktan Seviyorum Seni, Sevda Sözleri, Üvercinka gibi eserleri hala sevilerek okunmaktadır. İşte en ünlü Cemal Süreya sözleri.

Cemal Süreya şiirleri, yolu edebiyata rastlayan herkesin bildiği ve sevdiği dizeleri içerir. Çevirmen, yazar ve memur oluşunun ötesinde şair kimliği onu Türk edebiyatının en tanınan isimleri arasına yerleştirmiştir. Kısa ve uzun pek çok şiir kaleme alan usta ismin eserleri günümüzde de edebiyat tutkunları için başyapıt niteliği taşır. İşte En ünlü Cemal Süreya sözleri ile sevda üzerine yazdığı şiirler;

En Güzel Cemal Süreya Sözleri

İşte Cemal Süreya'nın en güzel sözleri ve şiirleri;

Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim ve gülerken yalan olduğunu kimse anlamaz.

Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemek oldu. Kim sorsa saat kaç diye, cevabım hep aynı… O'na doğru…

Kim demiş aşk uğruna ölmek zor? Uğruna ölünecek aşk bulmak zor.

Bir takvim ve bir şişe rakı yeter bana.

Takvim, senin geleceğin günleri saymaya, rakı gelmediğin günleri kurtarmaya.

Ben senin sevgilin, baban, ağabeyin, arkadaşınım…

Biri bitse biri kalır.

Seni hiç bırakmayacağım.

Bir kağıda sensizlik yazdım.

Yine de çok hoşuma gidiyor.

Çünkü, sensizlik kelimesi bile senle başlıyor.

Cevap veriyorum zamanla her şey geçer diyen akıllılara;

geçen tek şey zamandır,

anlayan, anlatsın anlamayanlara.

Aslında ayrılıklar değil de,

gidenin sevmediği halde ' seviyorum ' demesi en çok koyuyor insana.

Unutsun beni demişsin, bu bana imkânsız geliyor.

Çünkü unutmam için önce seni hatırlamam gerekiyor.

Seni soruyorlar. Öldü mü diyeyim yoksa dönecek mi?

İkisi de imkânsız değil mi?

Çünkü biliyorum; asla geri dönmezsin ve biliyorsun; sen benim için asla ölmezsin!

Sen dedi; intihar gibisin.

Hem herkes tarafından bir kez düşünülen hem de cesaret edilemeyen.

Küçükken aldığım dışı güzel, içi hep çürük çıkan elmalı şekerler gibisin.

Aranızdaki tek fark; O elmalı, sen ise el'malı.

Mutlu olmanın yolunu, karşıdakini mutlu etmek sanıyorduk.

Yanıldık!

Çünkü ne kadar mutlu ettiysek, o kadar yalnız kaldık.

Kimseyi suçlama,

Suçlanacak biri varsa o da sensin.

Sonuçta o sana küçük bir umut verdi,

Sen ise ona her şeyini verdin.

Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi.

Üstüne basıp geçenlerin çarpılışını görmek için bekliyorum seni.

Ben ne kadar öbür çiçekleri denesem.

Seninki gül oluyor aralarında.

Ne ikna edici bir intihar biçimidir; şimdi seninle göz göze gelmek.

Sert rüzgârlar karanlık geceleri severmiş ya,

Aynı ben seni öyle seviyorum.

Biz ne zaman yelken açsak sevdalara, kesiliyor bütün rüzgârlar…

Ve biz ne zaman bir parça AŞK istesek, yalnızlık kesiyor önümüzü…

Biliyorum sana giden yollar kapalı!

Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni.

Ne kadar yakından ve arada uçurumlar, insanlar, evler aramızda duvarlar gibi.

Madem sevmiyorsun o zaman sahip çık gözlerine!

Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerime.

Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim.

Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlamaz.

Cemal Süreya'nın Ünlü Şiirleri

BİLİYORUM SANA GİDEN YOLLAR KAPALI

Biliyorum sana giden yollar kapalı

Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;

İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm

Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım

Ben artık adam olmam bu derde düşeli

Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan oraya

Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki

Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi

Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği

Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda;

Hangi şarkıyı duysam, bizimçin söylenmiş sanki

Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor

Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini

Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu;

Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri

Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım

Bu böyle pek de kolay değil gerçi…

Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya;

Bunun verdiği mutluluk da az değil ki

Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa,

Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki

İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem,

Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi:

Bir geceyarısı yazıyorum bu mektubu

Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri.