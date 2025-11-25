Haberler
Yaşam
Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: “O, Kamil’i seviyor...” Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:12
Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: “O, Kamil’i seviyor...” Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Cennetin Çocukları, yönetmenliğini Soner Caner'in yaptığı ve samimi aile ilişkileri ile umut dolu hikâyeleriyle öne çıkan bir dizi olarak dikkat çekiyor. Yeni bölümde sürpriz gelişmeler yaşanacak ve izleyiciler yine hem duygusal hem de etkileyici anlar yaşayacak. İşte, Cennetin Çocukları 12. bölümle ilgili merak edilen tüm detaylar.