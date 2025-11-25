Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: “O, Kamil’i seviyor...” Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!

TRT 1'de bu akşam yayınlanacak Cennetin Çocukları, sıra dışı hikâyesiyle öne çıkıyor. Dizi, sokak hayatından gelen bir mafya üyesinin sevgi dolu bir ailede kendini bulma sürecini anlatıyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un paylaştığı 12. bölümle ilgili detaylar haberimizde.