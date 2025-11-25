Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: “O, Kamil’i seviyor...” Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:12

Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: “O, Kamil’i seviyor...” Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Cennetin Çocukları, yönetmenliğini Soner Caner'in yaptığı ve samimi aile ilişkileri ile umut dolu hikâyeleriyle öne çıkan bir dizi olarak dikkat çekiyor. Yeni bölümde sürpriz gelişmeler yaşanacak ve izleyiciler yine hem duygusal hem de etkileyici anlar yaşayacak. İşte, Cennetin Çocukları 12. bölümle ilgili merak edilen tüm detaylar.

Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: O, Kamil’i seviyor... Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!

TRT 1'de bu akşam yayınlanacak Cennetin Çocukları, sıra dışı hikâyesiyle öne çıkıyor. Dizi, sokak hayatından gelen bir mafya üyesinin sevgi dolu bir ailede kendini bulma sürecini anlatıyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un paylaştığı 12. bölümle ilgili detaylar haberimizde.

Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: O, Kamil’i seviyor... Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!

CENNETİN ÇOCUKLARI 12. BÖLÜM İZLE

Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=CBCoDB52Z00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: O, Kamil’i seviyor... Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İskender, en büyük düşmanı Reşat'ı aniden karşısında bulur. Gerçek kimliğinin ortaya çıkma riskiyle karşı karşıya kalan İskender, intikamını alabilecek midir?

Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: O, Kamil’i seviyor... Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!

Adem, Sezen'i kaçırabilmiştir ancak şimdi saklanmak zorundadırlar. Şeref ve Mümtaz onları bulabilecekler midir? Baytar Ahmet, çocuklarını onlardan koruyabilecek midir?

Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı: O, Kamil’i seviyor... Cennetin Çocukları 12. bölüm fragmanı!

İskender ve Gönül, birbirlerine olan duygularını itiraf etmiştir. Muhsin şimdi ne yapacaktır? Hayatını berbat eden adamla kızının beraber olmasına müsaade edecek midir?