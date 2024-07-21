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Cep telefonu alırken dikkat! Telefoncu esnafı uyardı: İyi kamera için o 4 özelliğe bakılmalı...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
17:09
Cep telefonu alırken dikkat! Telefoncu esnafı uyardı: İyi kamera için o 4 özelliğe bakılmalı...
Cep telefonu satın alınırken iyi kameralı telefon isteniyorsa genelde megapikseline bakılır. Telefoncu esnaf Yiğit Aytekin ise telefon alacakları uyardı. İyi kamera için yüksek megapikselin yeterli olmadığını söyleyen Aytekin, 4 özelliğe dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.