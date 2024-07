Cep telefonu alırken dikkat! Telefoncu esnafı uyardı: İyi kamera için o 4 özelliğe bakılmalı...

"MEGAPİKSELİ YÜKSEK OLAN KAMERA GÜZEL ÇEKECEK DİYE BİR KANUN YOK"

İyi kameralı cep telefonu seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, "İyi bir telefon kamerasında öncelikle dikkat edilmesi gereken özellik pikseldir. Kamera megapikseli ne kadar yüksek olursa o kadar güzel fotoğraf çeker. Ama her megapikseli yüksek olan kamera da güzel çekecek diye bir kanun yok. Çünkü kameraların belli özellikleri, odak uzaklıkları ve saniyede kaç kare video çekebildikleri gibi özellikleri var. Her cihaz her kamerayı her kalitede çalıştırabilecek diye bir şey yok. Ondan kaynaklı cihazda dikkat edilmesi gereken özellikle sırasıyla diyafram açıklığı, daha sonra megapiksel ve cihazın kaç kare video çekebildiği olmalı.