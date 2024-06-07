Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde

Mahkeme ayrıca bebeğin mama sandalyesinden, biberona, bebek arabasından, hijyen ve sağlık ürünlerine, oyuncaktan, muayenesine kadar olan 23 bin liralık masrafların Cengiz Er tarafından ödenmesine ve aylık 3 bin lira nafaka bağlanmasına hükmetti.