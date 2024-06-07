Haberler
Yaşam
Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde
Giriş Tarihi: 07.06.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
06:53
Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde
Türkiye'nin sayılı çerez fabrikatörleri arasında yer alan evli ve 3 çocuk babası Gaziantepli milyarder tanınmış işadamı Cengiz Er'in yasak aşkı E.M. (23) 2020'de evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdi. E.M., babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.