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Haberler Yaşam Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde
Giriş Tarihi: 07.06.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 06:53

Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde

Türkiye'nin sayılı çerez fabrikatörleri arasında yer alan evli ve 3 çocuk babası Gaziantepli milyarder tanınmış işadamı Cengiz Er'in yasak aşkı E.M. (23) 2020'de evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdi. E.M., babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde

Önce Cengiz Er'in çocuğunun biyolojik babası olduğunu kanıtlayan E.M., İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle ünlü işadamını 105 bin lira tazminata mahkum etti.

Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde

Mahkeme ayrıca bebeğin mama sandalyesinden, biberona, bebek arabasından, hijyen ve sağlık ürünlerine, oyuncaktan, muayenesine kadar olan 23 bin liralık masrafların Cengiz Er tarafından ödenmesine ve aylık 3 bin lira nafaka bağlanmasına hükmetti.

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Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde

İzmir'de yaşayan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki E.M., Türkiye'nin sayılı çerez fabrikatörleri arasında yer alan evli ve 3 çocuk babası Gaziantepli milyarder tanınmış işadamı Cengiz Er ile yasak aşk yaşadı.

Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde

E.M.'nin bu ilişkiden 2020 yılında bir çocuğu dünyaya geldi. E.M. çocuğuna sahip çıkmayan sevgilisi Er'e karşı babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü bu konuda uzman avukat Varol Turbay aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Çerezciler kralına evlilik dışı çocuk tazminatı! Mahkemeden ilginç karar: Biberon ve oyuncak masraflarını öde

Babalık davası kapsamında mahkeme kararıyla Cengiz Er'den DNA örneği alınmasına karar verildi.

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