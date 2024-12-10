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Haberler Yaşam Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü
Giriş Tarihi: 10.12.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:50

Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü

İtalya'da tutuklu bulunan çete lideri Barış Boyun'un adamları olduğu iddia edilen 4 kişinin Gürcistan'da önceki gün infaz edilmesiyle başlayan çete savaşları şiddetini artırdı. Tiflis'te yaşanan kanlı pusunun hemen ardından bu olaylarla bağlantılı bir infaz haberi de Yunanistan'dan geldi. Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada meydana gelen olayda 3 saldırgan, 3 kişiye kurşun yağdırdı. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Seri cinayetlerin şoku sürerken, bu kez İstanbul Sarıyer'de çete lideri Emrah Ayverdi'ye yakın olduğu iddia edilen İran asıllı inşaat mühendisi Aras Yılmaz motosikletli bir kişi tarafından infaz edildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü

Barış Boyun, grubuna mensup 6 kişinin geçtiğimiz yıl, Yunanistan'da bir otomobilde seyir halinde ilerlerken kurşun yağmuruna tutulmalarının ardından, geçen Cumartesi günü benzer bir katliam da Gürcistan'da yaşanmıştı..

Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü

Aralarında Barış Boyun ile birlikte İtalya'da tutuklu bulunan Fatih Çançin'in oğlu Çağatay Çançin'de yer aldığı 4 kişi, Tiflis'te uyudukları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çete savaşları kızıştı | Video

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Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü

Saldırıda Çağatay Çançin, Barış Vedat Dinç, Furkan Ömer Tükenmez, Abdulkadir Sever olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü

TAKİP EDİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Gürcistan'daki seri cinayetlerin şoku sürerken dün sabah bu olaylarla bağlantılı bir infaz haberi de Yunanistan'dan geldi. Kanlı saldırı, Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi.

Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü

İddiaya göre 3 çete üyesi, bir süredir takip ettikleri 3 kişiyi bu sabah 10:00 sıralarında bir oyun salonunda pusuya düşürdü. Araçtan inerek oyun salonuna doğru ilerleyen saldırganlar, 3 kişiye ateş etmeye başladı.

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