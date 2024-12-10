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Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü
Giriş Tarihi: 10.12.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024
12:50
Çete savaşlarında kanlı hesaplaşma: Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul üçgeni! Olaylarda 7 kişi öldü
İtalya'da tutuklu bulunan çete lideri Barış Boyun'un adamları olduğu iddia edilen 4 kişinin Gürcistan'da önceki gün infaz edilmesiyle başlayan çete savaşları şiddetini artırdı. Tiflis'te yaşanan kanlı pusunun hemen ardından bu olaylarla bağlantılı bir infaz haberi de Yunanistan'dan geldi. Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada meydana gelen olayda 3 saldırgan, 3 kişiye kurşun yağdırdı. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Seri cinayetlerin şoku sürerken, bu kez İstanbul Sarıyer'de çete lideri Emrah Ayverdi'ye yakın olduğu iddia edilen İran asıllı inşaat mühendisi Aras Yılmaz motosikletli bir kişi tarafından infaz edildi.