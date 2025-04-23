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Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
09:03
Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...
Türkiye'den Alman vatandaşlarını arayıp "Adınız suç örgütüne karışmış, hakkınızda terör soruşturması var" diyerek 122 milyon lira vurgun yapan çetenin, geçen hafta İstanbul'da yakalanan liderlerinden Ali Erdi A.'nın, 11 yıl önce çeteler savaşında işlediği cinayetin detayına SABAH ulaştı. Ali Erdi A.'nın, hakkında infaz emdi verildiğini öğrenince çelik yelek le gezen Bandidos grubu üyesi bar işletmecisi Tahir Özbek'i, barda yeleği çıkarıp silahını çekmeceye koyduğu sırada 6 kurşunla öldürdüğü, talimatı ise "Hells Angel's'ın liderlerinden Kadir P.'den aldığı ve infazdan sonra Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıktı.