Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 09:03

Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...

Türkiye'den Alman vatandaşlarını arayıp "Adınız suç örgütüne karışmış, hakkınızda terör soruşturması var" diyerek 122 milyon lira vurgun yapan çetenin, geçen hafta İstanbul'da yakalanan liderlerinden Ali Erdi A.'nın, 11 yıl önce çeteler savaşında işlediği cinayetin detayına SABAH ulaştı. Ali Erdi A.'nın, hakkında infaz emdi verildiğini öğrenince çelik yelek le gezen Bandidos grubu üyesi bar işletmecisi Tahir Özbek'i, barda yeleği çıkarıp silahını çekmeceye koyduğu sırada 6 kurşunla öldürdüğü, talimatı ise "Hells Angel's'ın liderlerinden Kadir P.'den aldığı ve infazdan sonra Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...

10 Ocak 2014'te Reinickendorfer Straße'de meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. 26 yaşındaki bar işletmecisi Tahir Özbek "Cehennem Melekleri"nin düşmanı olan "Bandidos" grubuna üyeydi.

Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...

Her iki çete arasında yaşanan çatışmalar yıllardır devam ederken iddiaya göre Hells Angel's' ın liderlerinden Kadir P. rakibi olan Özbek'in öldürülmesi için en yakınındaki adamlarından biri olan Ali Erdi A.'ya talimat verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...

ÇELİK YELEĞİNİ ÇIKARDI

Hakkında infaz emri verildiğini öğrenen ve bu nedenle çelik yelek giyip, silahla dolaşan Tahir Özbek, işlettiği mekana hasımlarının gelebileceklerini hiç düşünmüyordu. Bu nedenle, kurşun geçirmez yeleğini askıya asıp, silahını da çekmeceye koyan Özbek, arkadaşlarıyla birlikte masada oyun oynamaya başladı.

Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...

BARI BASIP 8 EL ATEŞ ETTİLER

Bu sırada bara tek sıra halinde giren Ali Erdi A.'nın da aralarında bulunduğu 10 saldırgan, arka odaya yöneldi. Silahını çeken infaz timinden Recep O. (29) oyun oynayan Tahir Özbek'e kurşun yağdırdı.

Çeteler savaşında şok detaylar! Çelik yeleği çıkarınca infaz etmiş: 122 milyonluk yapan vurgun çete...

Vücuduna 6 kurşun isabet eden Özbek olay yerinde hayatını kaybetti.