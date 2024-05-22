Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!

Akbulut'un telefon görüşmesinde ise E.Y.'ye, "Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel mahkemeye ifadeni ver kimse bilmeyecek bunu" dediği belirtildi. E.Y.'nin ise "Ben ne seni, ne de karını tanırdım. Babamın evinin yanında 2 ay oturmuşsun. Ben ailemi sadece ziyarete geliyordum. Seni ve karını hiç görmedim. Bana iftira atıyorsun. Benim adımı lekelemeye çalışıyorsun. Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da" diye cevap verdiği kaydedildi.