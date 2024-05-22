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Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
16:43
Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!
Korkunç olay Konya'da yaşanmıştı… Eşi Zeliha Akbulut'u (26) 3 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü suçlamasıyla 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin Akbulut'un (33), cezaevinden telefonla aradığı komşusunun oğlu E.Y.'yi (28) yalancı şahitlik yapması için tehdit ettiği öne sürüldü. Akbulut'un E.Y.'ye " Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel mahkemeye ifadeni ver kimse bilmeyecek bunu" dediği öğrenildi. E.Y., Hüseyin Akbulut hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.