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Haberler Yaşam Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 16:43

Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!

Korkunç olay Konya'da yaşanmıştı… Eşi Zeliha Akbulut'u (26) 3 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü suçlamasıyla 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin Akbulut'un (33), cezaevinden telefonla aradığı komşusunun oğlu E.Y.'yi (28) yalancı şahitlik yapması için tehdit ettiği öne sürüldü. Akbulut'un E.Y.'ye " Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel mahkemeye ifadeni ver kimse bilmeyecek bunu" dediği öğrenildi. E.Y., Hüseyin Akbulut hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA
Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!

Tüyler ürperten olay 31 Ağustos 2023'te Cihanbeyli ilçesinde yaşandı. Hüseyin Akbulut, 8 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u bıçaklayıp, tabanca ile öldürdü. Teslim olan şüpheli tutuklanırken, Zeliha Akbulut'un cenazesi Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!

İfadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin Akbulut, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Olay günü de uyuşturucunun etkisindeydim. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip, evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip, eve dönmesini sağladım" dedi.

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Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Hüseyin Akbulut hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Hüseyin Akbulut'un olay günü kullandığı araçta kenevir kırıntıları, dedesine ait evde de uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan devlet korumasındaki çocukları, Zeliha Akbulut'un ailesine teslim edildi. Davanın ilk duruşmasında Hüseyin Akbulut, "Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Olay günü de uyuşturucunun etkindeydim. Eşimin başka biriyle ilişkisi olduğundan şüphelendim. Sinirlendim ve öldürdüm" dedi.

Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!

TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İÇİN CEZAEVİNDEN TELEFONLA ARADI
Hüseyin Akbulut'un ilk duruşmadan sonra geçen mart ayında cezaevinden telefonla aradığı komşusunun oğlu E.Y.'yi yalancı şahitlik yapmak için tehdit ettiği öne sürüldü. Cihanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan E.Y., ifadesinde "Beni ilk Hüseyin Akbulut'un kuzeni ve aynı zamanda eniştesi N.A. aradı. Hüseyin Akbulut'un 'Ona söyle benim eşimle ilişkisi vardı. Ben eşimi onun yüzünden öldürdüm. Gitsin suçunu itiraf etsin' dediğini söyledi. Ben böyle bir olaya karışmadım benim adımı çıkartmaya çalışıyorsunuz" dediği öğrenildi.

Cezaevinden pes dedirten teklif: Komşusunun oğlundan bakın ne istemiş!

Akbulut'un telefon görüşmesinde ise E.Y.'ye, "Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel mahkemeye ifadeni ver kimse bilmeyecek bunu" dediği belirtildi. E.Y.'nin ise "Ben ne seni, ne de karını tanırdım. Babamın evinin yanında 2 ay oturmuşsun. Ben ailemi sadece ziyarete geliyordum. Seni ve karını hiç görmedim. Bana iftira atıyorsun. Benim adımı lekelemeye çalışıyorsun. Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da" diye cevap verdiği kaydedildi.

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