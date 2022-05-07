Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?

TODD BOEHLY HANGİ TAKIMLARA SAHİP?

Los Angeles Dodgers adlı beyzbol kulübünün yüzde 20'sine sahip olan Boehly, Los Angeles Sparks adlı kadın basketbol takımının da hissedarlarından. 2019 yılında 3 milyar dolara Chelsea'yi satın almaya çalışsa da Abramovich o dönem satmaya yanaşmadı. Kendisi aynı zamanda e-spor kulübü Cloud9'ın da sahibi.

NBA'in en değerli üçüncü kulübü olan Los Angeles Lakers'ın Mark Walkter ile birlikte yüzde 27'lik oranına sahipler. Washington Spirit adlı kadın futbol takımını satın almak için görüşmeler başlasa da Boehly'nin görüşmelerden çekildiği söyleniyor.