Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İngiltere'deki tüm mal varlıkları dondurulan Chelsea'nin sahibi Roman Abromovich, bu karardan hemen sonra Chelsea'yi satacağını açıkladı. Uzun süren teklifler ve anlaşmazlıklardan sonra ABD'li Todd Boehly önderliğindeki bir grup, rekor değerinde Chelsea'yi satın aldı. 20 yıldır Rus oligarkın sahibi olduğu Chelsea, böylece artık ABD malı oldu. İngiltere'nin Doğu Londra bölgesinin ekibi, böylece Arsenal, Manchester United ve Liverpool sonrası ABD'ye satılan 4. büyük kulüp oldu. Peki, Todd Boehly kimdir? İşte detaylar…