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Haberler Yaşam Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?
Giriş Tarihi: 07.05.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 15:11

Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İngiltere'deki tüm mal varlıkları dondurulan Chelsea'nin sahibi Roman Abromovich, bu karardan hemen sonra Chelsea'yi satacağını açıkladı. Uzun süren teklifler ve anlaşmazlıklardan sonra ABD'li Todd Boehly önderliğindeki bir grup, rekor değerinde Chelsea'yi satın aldı. 20 yıldır Rus oligarkın sahibi olduğu Chelsea, böylece artık ABD malı oldu. İngiltere'nin Doğu Londra bölgesinin ekibi, böylece Arsenal, Manchester United ve Liverpool sonrası ABD'ye satılan 4. büyük kulüp oldu. Peki, Todd Boehly kimdir? İşte detaylar…

Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?

Todd Boehly önderliğindeki bir konsorsiyum, İngiltere'nin en büyük kulüplerinden Chelsea'yi satın aldı. Bu, Todd Boehly'nin satın aldığı ilk kulüp değil. İngiltere Premier Lig'in gittikçe Amerikanlaşması sonucu şimdi de Chelsea el değiştirdi. Rus Roman Abramovich, Ukrayna işgali sonrası Chelsea'yi satma kararı almıştı. Chelsea de rekor fiyata satılmış oldu. Peki, Todd Boehly hangi kulüplere sahip? İşte detaylar…

Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?

TODD BOEHLY KİMDİR?

ABD'li iş insanı, yatırımcı ve yardımsever olan Boehly, 46 yaşındadır. Genç yaşından beri sporla ilgilenen Boehly, üniversitede güreş takımıyla şampiyonluk kazandı. William & Mary üniversitesinden mezun oldu. İş hayatına Citibank'da başladı.

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Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?

Kariyerine finans üzerinden ilerleyen Boehly, hızlı yükselişini Guggenheim şirketiyle devam ettirdi. 2015 yılında CEO'su olduğu Eldrige'i kurdu. Eldrige teknoloji, hayat sigortası, mülk satmaktadır. Kendisi Le Pain Quotidien adlı bir restoran zincirinin sahibidir. Todd Boehly'nin 3 çocuğu bulunmaktadır.

Todd Boehly'nin net serveti 4 milyar dolar olarak biliniyor.

Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?

TODD BOEHLY HANGİ TAKIMLARA SAHİP?

Los Angeles Dodgers adlı beyzbol kulübünün yüzde 20'sine sahip olan Boehly, Los Angeles Sparks adlı kadın basketbol takımının da hissedarlarından. 2019 yılında 3 milyar dolara Chelsea'yi satın almaya çalışsa da Abramovich o dönem satmaya yanaşmadı. Kendisi aynı zamanda e-spor kulübü Cloud9'ın da sahibi.

NBA'in en değerli üçüncü kulübü olan Los Angeles Lakers'ın Mark Walkter ile birlikte yüzde 27'lik oranına sahipler. Washington Spirit adlı kadın futbol takımını satın almak için görüşmeler başlasa da Boehly'nin görüşmelerden çekildiği söyleniyor.

Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin sahibi? Todd Boehly’nin serveti ne kadar, Chelsea’yi ne kadar satın aldı?

TODD BOEHLY CHELSEA'Yİ NE KADAR SATIN ALDI?

Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss önderliğindeki konsorsiyum, Chelsea'yi 4,25 milyar sterline satın aldı. Böylece, dünya tarihinin en pahalıya satılan spor takımı Chelsea oldu.

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