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Haberler Yaşam CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: "Ne kadar gurur duysak azdır"
Giriş Tarihi: 19.12.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 06:38

CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: "Ne kadar gurur duysak azdır"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından A Haber'e röportaj verdiği için işten çıkarılan otobüs şoförü, şehit eşi Hatice Batırır (48), Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Yüreğir Belediyesi'ndeki yeni işine kavuştu. Haksız yere işten çıkarıldığını ve tazminatının ödenmediği için dava açtığını ifade eden Batırır, "Cumhurbaşkanımızın, bu kadar memleket sorunu var iken benimle ilgilenmesinden çok mutlu oldum. Allah Cumhurbaşkanımızı memleketimizin başından eksik etmesin. En büyük hayalim kendisini görmek. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

MURAT KARAMAN
CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: Ne kadar gurur duysak azdır

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 1996 yılında teröristler tarafından şehit edilen Bilal Batırır'ın (26) eşi 2 çocuk annesi Hatice Batırır, şehit yakınlarına verilen haklardan yararlanarak 2009 yılında Adana büyükşehir Belediyesinde, otobüs şoförü olarak işe başladı.

CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: Ne kadar gurur duysak azdır

İşyerinde kendisiyle, "Sen neden sabit hatta çalışıyorsun? Sen şehitlik üstünden pirim yapıyorsun? Bizim hakkımızı yiyorsun. Kocan şehit olduysa benim için mi şehit oldu" diye tartışan meslektaşından şikâyetçi olunca, diğer kadın şoföre uyarı cezası verildi. Bu olayın ardından ise mobbinge uğramaya başlayan Batırır, durumu Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a anlatmak istese de makama kabul edilmedi.

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CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: Ne kadar gurur duysak azdır

'HAKKINDA ŞİKÂYET VAR' YALAN ÇIKTI

Raporlu olduğu bir dönemde ise "Hakkında çok sayıda şikayet var. Bundan dolayı görevine son verildi" denildi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da, konu meclis gündemine taşınınca, hakkında çok sayıda şikayet geldiğini ve bu yüzden işten çıkarttıklarını söyledi.

CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: Ne kadar gurur duysak azdır

Ancak, 9'uncu noter tarafından Batırır'a gönderilen iş akdinin fesih bildiriminde, "A Haber adlı televizyon kanalında çıkan haberlerde, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs Şube Müdürlüğü idaresi ile ilgili asılsız, gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunduğunuzdan ve raporlu olduğunuz için röportaj verdiğinizden dolayı iş akdiniz fesih edilmiştir" denildi. Şehit eşinin CHP'li belediye tarafından işine son verilmesi ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: Ne kadar gurur duysak azdır

EŞİMİN SAYESİNDE HUZURLU YAŞIYORLAR

Durumu öğrenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şehit eşini ziyaret ederek iş müjdesini verdi. Ardından şehit eşi Batırır, Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Büro Müdürlüğü kadrosunda, Millet Bahçesi'nde bulunan Ters Ev'de işe başlatıldı.

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