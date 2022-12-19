Haberler Yaşam CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: "Ne kadar gurur duysak azdır"

Giriş Tarihi: 19.12.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 06:38

CHP’li belediye işten çıkardı, Başkan Erdoğan sahip çıktı: "Ne kadar gurur duysak azdır"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından A Haber'e röportaj verdiği için işten çıkarılan otobüs şoförü, şehit eşi Hatice Batırır (48), Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Yüreğir Belediyesi'ndeki yeni işine kavuştu. Haksız yere işten çıkarıldığını ve tazminatının ödenmediği için dava açtığını ifade eden Batırır, "Cumhurbaşkanımızın, bu kadar memleket sorunu var iken benimle ilgilenmesinden çok mutlu oldum. Allah Cumhurbaşkanımızı memleketimizin başından eksik etmesin. En büyük hayalim kendisini görmek. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.