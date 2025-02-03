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SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında karar açıklandı! Tosuncuğa 45 bin 376 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
16:00
SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında karar açıklandı! Tosuncuğa 45 bin 376 yıl hapis cezası
SON DAKİKA: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davalarında karar çıktı. Tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Örgüt yöneticiliği" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte haberin detayları...