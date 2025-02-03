SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında karar açıklandı! Tosuncuğa 45 bin 376 yıl hapis cezası

20 SANIK 5 AYRI DOSYADAN YARGILANDI

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşmasının görülmesine sabah saatlerinde başlandı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere, 'Suç örgütü kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmaları talep edilen davanın karar duruşmasında, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.