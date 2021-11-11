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Haberler Yaşam Çiğ et yiyip kan içiyorlar! Nenet kabilesinin tek bir amacı var
Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 09:45

Çiğ et yiyip kan içiyorlar! Nenet kabilesinin tek bir amacı var

Daha önce gördüğünüz tüm ilginç ve ilkel kabileleri unutun! Nenetler yer kürede bulunan en farklı gelenek ve yaşama sahip kabilelerden biri. 21. yüzyılda yaşadıklarına inanması güç. Nenet kabilesinin üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip. Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyorlar. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor. Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsa da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor. İşte birbirinden ilginç kare ve detaylar...

Çiğ et yiyip kan içiyorlar! Nenet kabilesinin tek bir amacı var

Onlara Nenetler deniyor! Kimsenin yaşayamayacağı zor yerlerde yaşayıp hayal edilemeyecek geleneklere sahipler. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor

Çiğ et yiyip kan içiyorlar! Nenet kabilesinin tek bir amacı var

DOĞAL HAYATI TERK ETMEK İSTEMİYORLAR

Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.

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Çiğ et yiyip kan içiyorlar! Nenet kabilesinin tek bir amacı var

Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait.

Çiğ et yiyip kan içiyorlar! Nenet kabilesinin tek bir amacı var

NÜFUSLARI 40 BİNDEN FAZLA

Burada 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor.

Çiğ et yiyip kan içiyorlar! Nenet kabilesinin tek bir amacı var

Tek amaçları hayatta kalmak.

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