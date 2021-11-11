Çiğ et yiyip kan içiyorlar! Nenet kabilesinin tek bir amacı var

Daha önce gördüğünüz tüm ilginç ve ilkel kabileleri unutun! Nenetler yer kürede bulunan en farklı gelenek ve yaşama sahip kabilelerden biri. 21. yüzyılda yaşadıklarına inanması güç. Nenet kabilesinin üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip. Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyorlar. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor. Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsa da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor. İşte birbirinden ilginç kare ve detaylar...