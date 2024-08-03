Giriş Tarihi: 03.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
14:00
Cihangir'deki eğlence mekanında kabusu yaşatmışlardı: O saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda lüks mekanların bulunduğu Cihangir'de bulunan bir meyhanede cinsel taciz ve darbedildiklerini belirterek şikayetçi olan 3 genç kızın soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Şikayet ve ortaya çıkan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi V.T. ile görevli M.M.D. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya'da şüphelilerin alındığını duyurdu.