Cihangir’deki eğlence mekanında kabusu yaşatmışlardı: O saldırganlar yakalandı! Suç kayıtları ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Bu şikayet üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında meyhanenin işletme sahibi V.T. ile görevli M.M.D gözaltına alındı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmediler. Olayda herhangi bir laf atma veya yan masadan herhangi bir ikram söz konusu olmadıklarını belirtti.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette haklarında "Kasten yaralama" ve "Cinsel taciz" suçlarından işlem yapılan V.T'nin 12, görevli M.M.D'nin ise 13 suç kaydı ortaya çıktı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli bugün kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.