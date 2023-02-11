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Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye'nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: "Genç yaşta ölmek istemiyorum"
Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:25
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
13:34
Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye'nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: "Genç yaşta ölmek istemiyorum"
Hatay Antakya'da depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'ün ilk sözler, "Depremde her şey gitti, kitaplarıma yazık oldu. YKS'ye 5 ay kaldı. Ona çok üzüldüm." olmuştu. Öztürk, enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş. Öztürk'ün videoda "Genç yaşta ölmek istemiyorum" dediği görülüyor.