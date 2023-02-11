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Haberler Yaşam Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye'nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: "Genç yaşta ölmek istemiyorum"
Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 13:34

Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye'nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: "Genç yaşta ölmek istemiyorum"

Hatay Antakya'da depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'ün ilk sözler, "Depremde her şey gitti, kitaplarıma yazık oldu. YKS'ye 5 ay kaldı. Ona çok üzüldüm." olmuştu. Öztürk, enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş. Öztürk'ün videoda "Genç yaşta ölmek istemiyorum" dediği görülüyor.

AA
Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye’nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: Genç yaşta ölmek istemiyorum

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan lise öğrencisi Gürkan Öztürk'ün yığınların arasında beklediği anlar, çektiği görüntülerde yer aldı.

Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye’nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: Genç yaşta ölmek istemiyorum

Ürgenpaşa Mahallesi Altınevler Sitesi'nde, ders çalışmak için gittiği ve yalnız kaldığı dedesinin evinde depreme yakalanan 19 yaşındaki Öztürk, enkaz altında kaldı. Gencin annesi, babası ve kardeşinin bulunduğu evlerinde ise ilk depremde hasar oluşmadı.

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Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye’nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: Genç yaşta ölmek istemiyorum

Gözlerini yığınların arasındaki yaşam boşluğunda açan öğrenci, yaşadığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini işte böyle kaydetmiş | Video

Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye’nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: Genç yaşta ölmek istemiyorum

Öztürk'ün molozlarla kaplı dar bir alanda sadece eli ve kolunun görüldüğü videosundaki ilk sözleri, "Depremin içinde kaldım. Allah'ım sen bana yardım et, inşallah herkes iyidir. Genç yaşta ölmek istemiyorum." oldu.

Çıkar çıkmaz kitaplarını sormuştu! Türkiye’nin konuştuğu Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş: Genç yaşta ölmek istemiyorum

Artçı sarsıntıları da enkaz altında hisseden Öztürk, görüntüde duygularını şöyle dile getirdi:

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