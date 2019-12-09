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Çılgın adam sosyal medyayı salladı! Ünlü filmden etkilenip öyle bir şey yaptı ki...

Herkes sevdiği filmlerde yaşamayı hayal etmiştir. Kimileri sevdikleri filmlerdeki karakterlerin kostümlerini kimileri eşyalarını kullanmaya çalışır. Bazıları bunu daha da ileri taşır. İşte onlardan biri. 'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan John Ronald Reuel Tolkien'in ölümsüz eseri bir adama ilham kaynağı oldu. Gişelerde fırtına gibi esen ve karakterleri ve oluşturulan evreni hala birçokları için eşsiz bir eser olan kitap ve filmi kitleleri etkilemeye devam ediyor. Filmde boyutları küçük insanlar olarak geçen Hobbit'lerin evleri de büyük ilgi görmüştü. İşte dünyaca ünlü genç Youtuber, Yüzüklerin Efendisi filminden esinlenerek kendi Hobbit evini yaptı. O anları takipçileri ile anbean paylaşan Youtuber'ı milyonlarca kişi izledi. Bakın bunu tek başına nasıl başardı.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 07:31
Çılgın adam sosyal medyayı salladı! Ünlü filmden etkilenip öyle bir şey yaptı ki...
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Çılgın adam sosyal medyayı salladı! Ünlü filmden etkilenip öyle bir şey yaptı ki...

Youtube kanalı olan genç adam izlediği bir filmden esinlendi ve doğadaki malzemeleri kullnarak bir Hobbit evi inşa etti.

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Çılgın adam sosyal medyayı salladı! Ünlü filmden etkilenip öyle bir şey yaptı ki...

Genç Youtuber'ın inşa ederken kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Çılgın adam sosyal medyayı salladı! Ünlü filmden etkilenip öyle bir şey yaptı ki...

İşte filmindeki Hobbit evlerini doğadaki malzemeleri kullanarak inşa eden adamın görüntüleri...

Çılgın adam sosyal medyayı salladı! Ünlü filmden etkilenip öyle bir şey yaptı ki...
Çılgın adam sosyal medyayı salladı! Ünlü filmden etkilenip öyle bir şey yaptı ki...
Çılgın adam sosyal medyayı salladı! Ünlü filmden etkilenip öyle bir şey yaptı ki...
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