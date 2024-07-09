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Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
14:53
Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Çin Seddi filmi bu akşam ATV ekranlarına gelecek. Aksiyon, macera, tarihi ve fantastik türlerde olan film 2016 yılı yapımı film araştırmaya başlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Yimou Zhang oturmaktadır. Orijinal adı The Great Wall olan ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı Çin Seddi filmi nerede çekildi ve kaç yılında? Çin Seddi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?