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Haberler Yaşam Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 14:53

Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Çin Seddi filmi bu akşam ATV ekranlarına gelecek. Aksiyon, macera, tarihi ve fantastik türlerde olan film 2016 yılı yapımı film araştırmaya başlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Yimou Zhang oturmaktadır. Orijinal adı The Great Wall olan ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı Çin Seddi filmi nerede çekildi ve kaç yılında? Çin Seddi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Çin Seddi filmi, bu akşam ekranlara gelecek. ATV yayın akışını takip edenler filmin konusunu, oyuncularını ve çekildiği mekanları öğrenmek istiyor. Amerikan yapımı aksiyon filminde savaşçıların doğaüstü yaratıklara karşı yaptığı savaş anlatılıyor. Peki; Çin Seddi filmi nerede çekildi ve kaç yılında? Çin Seddi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ÇİN SEDDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, adından da belli olacağı gibi Çin Seddi'nde geçiyor. Çin Seddi, 150 milyon dolar ile Çin sınırları içinde çekilmiş en yüksek bütçeli filmdir.

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Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU
Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI
Matt Damon - William Garin
Jing Tian - Komutan Lin
Pedro Pascal - Pero Tovar
Willem Dafoe - Sir Ballard
Andy Lau - Wang
Zhang Hanyu - General Shao
Eddie Peng - General Wu
Lu Han - Peng Yong

Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Çin Seddi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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