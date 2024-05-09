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Haberler Yaşam Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum
Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 06:56

Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum

Almanya'da yaşayan işkadını Nurcan Badruk, 'büyü bozma' bahanesiyle kendilerine musallat olan Serkan Önder'e 10 yıl boyunca 5.1 milyon euro'yu nasıl kaptırdığının detaylarını SABAH'a anlattı. Badruk, "Bana içirdiği sıvılarla kendimden geçiyor, ne söylediyse inanıyordum" dedi.

Fatih YILMAZ
Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan işkadını Nurcan Badruk, cinci Serkan Önder ve eşi Süreyya Önder tarafından büyü bozma' vaadiyle 5.1 milyon euro dolandırılmasıyla gündem oldu.

Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum

Nurcan Badruk ve eşi Adil Badruk, Münih'teki evlerinde ilk kez SABAH Avrupa'ya konuştu ve 2011'de başlayıp 2021'e kadar süren dolandırıcılık hikayesini tüm detaylarıyla anlattı.

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Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum
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Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum

'ALTIN VE MÜCEVHERLERİMİ VERDİM'

Serkan Önder'in tanıştıklarından kısa süre sonra para istemeye başladığını söyleyen Badruk, şöyle devam etti: "Düzenli olarak 2021 yılına kadar hesabına para gönderdim.

Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum

Para gönderdiğimi kimseye söylememem gerektiğini, yoksa büyü ile eşime, çocuklarıma zarar vereceğini söyledi. Korkumdan ne dediyse yaptım. Altın ve mücevherlerimi de verdim. En son 500 bin euro istedi, artık param kalmadığını söyledim.

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