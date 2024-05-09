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Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum
Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
06:56
Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum
Almanya'da yaşayan işkadını Nurcan Badruk, 'büyü bozma' bahanesiyle kendilerine musallat olan Serkan Önder'e 10 yıl boyunca 5.1 milyon euro'yu nasıl kaptırdığının detaylarını SABAH'a anlattı. Badruk, "Bana içirdiği sıvılarla kendimden geçiyor, ne söylediyse inanıyordum" dedi.