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Haberler Yaşam Çin'den 100. yıl etkinliklerinde dünyaya gözdağı! "Çelikten seddin altında bulacak"
Giriş Tarihi: 01.07.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 12:21

Çin'den 100. yıl etkinliklerinde dünyaya gözdağı! "Çelikten seddin altında bulacak"

Çin'den dünyaya tam anlamıyla gözdağı geldi. Çin'de ülkeyi 1949'dan bu yana yöneten Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü için başkent Pekin'de düzenlenen törende Devlet Başkanı Şi Jinping (Xi Jinping) konuşma yaparak, "Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız. Bizi ezmeye çalışan her kim olursa, kendini 1.4 milyar Çinlinin et ve kemikleriyle oluşturduğu çelikten seddin altında bulacak" dedi. İşte kutlamadan kareler ve haberin detayları...

Çin'den 100. yıl etkinliklerinde dünyaya gözdağı! Çelikten seddin altında bulacak

Çin'i 72 yıldır tek parti iktidarıyla yöneten Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 100. kuruluş yıldönümü başkent Pekin'de görkemli bir törenle kutlandı.

Çin'den 100. yıl etkinliklerinde dünyaya gözdağı! Çelikten seddin altında bulacak

Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen ve yerel saatle sabah 08.00'de başlayan törene 70 binden fazla kişi katıldı. Törende kimsenin maske takmaması dikkat çekerken, Tiananmen Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerindeki bayraklarla vatanseverlik temalı şarkılar söyledi. Kutlamalar sırasında aralarında J-20 savaş uçağı ve helikopterlerin de yer aldığı yaklaşık 80 hava aracının katıldığı bir geçit töreni gerçekleştirildi.

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Çin'den 100. yıl etkinliklerinde dünyaya gözdağı! Çelikten seddin altında bulacak

Ülkenin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı törende, Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping konuşma yaptı. Xi Jinping'in ceket ve kravatlı diğer parti liderlerinin aksine 'Mao tarzı' ceket giymesi dikkat çekerken, Xi'nin konuşması yaklaşık 1 saat sürdü.

Çin'den 100. yıl etkinliklerinde dünyaya gözdağı! Çelikten seddin altında bulacak

"ÇİN'İN DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN AŞAĞILANDIĞI DÖNEM ÇOKTAN SONA ERDİ"
Xi konuşmasında, Çin'in Afyon Savaşları ve sömürgecilik dönemlerinde yaşadığı zorlukları hatırlatarak, "Çin Komünist Partisi'nin kuruluşu, modern zamanlarda Çin tarihini kökünden değiştiren epik bir hadisedir" dedi. Çin ulusunun yeniden şahlanışının Çin'in en büyük hayali olduğunu vurgulayan Xi, partinin kanlı savaşlarda Çin'i birleştirdiğini ifade etti. Çin'in dış güçler tarafından aşağılandığı dönemin çoktan sona erdiğini vurgulayan Xi, ülkenin ilk yüz yıllık hedefine ulaşarak 'görece müreffeh toplumun' inşasını kapsamlı olarak gerçekleştirdiğini ilan etti. Xi, ikinci yüz yıllık hedefin ise ülkenin kuruluşunun 100. yılı olan 2049'a dek Çin'in modern sosyalist bir ülke olarak inşası olduğunu belirtti.

Çin'den 100. yıl etkinliklerinde dünyaya gözdağı! Çelikten seddin altında bulacak

"HİÇBİR ÜLKE BİZİ EZEMEZ"
Çin yönetiminin son dönemde insan hakları, Hong Kong ve zorla çalıştırma iddiaları gibi konularda başta ABD olmak üzere Batılı demokrasilerin hedefi haline gelmesine ilişkin sert ifadeler kullanan Çinli lider Xi, birçok defa farklı ülkelerin tarihte Çin'i ezme ve aşağılama girişimlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Konuşmasında özellikle bir ülke ismi vermeyen Xi, Çin'in dışa açılmayı sürdüreceğini ve tecridi reddedeceğini, hegemonyaya direneceğini vurgulayarak, "Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız" dedi.

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