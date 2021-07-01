Çin'den 100. yıl etkinliklerinde dünyaya gözdağı! "Çelikten seddin altında bulacak"

"ÇİN'İN DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN AŞAĞILANDIĞI DÖNEM ÇOKTAN SONA ERDİ"

Xi konuşmasında, Çin'in Afyon Savaşları ve sömürgecilik dönemlerinde yaşadığı zorlukları hatırlatarak, "Çin Komünist Partisi'nin kuruluşu, modern zamanlarda Çin tarihini kökünden değiştiren epik bir hadisedir" dedi. Çin ulusunun yeniden şahlanışının Çin'in en büyük hayali olduğunu vurgulayan Xi, partinin kanlı savaşlarda Çin'i birleştirdiğini ifade etti. Çin'in dış güçler tarafından aşağılandığı dönemin çoktan sona erdiğini vurgulayan Xi, ülkenin ilk yüz yıllık hedefine ulaşarak 'görece müreffeh toplumun' inşasını kapsamlı olarak gerçekleştirdiğini ilan etti. Xi, ikinci yüz yıllık hedefin ise ülkenin kuruluşunun 100. yılı olan 2049'a dek Çin'in modern sosyalist bir ülke olarak inşası olduğunu belirtti.



