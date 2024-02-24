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Haberler Yaşam Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:23

Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...

Köpek balığı, genellikle korkutucu saldırı hikayelerinin başrolündedir. Birçok saldırı vakasının dışında, aynı zamanda filmlere de konu olan bu korkutucu hayvanın yanına bile yaklaşılmaz gibi düşünebilirsiniz. Fakat sosyal medyada bir adam "çıplak elleriyle" yakaladığı köpek balığı ile gündem oldu. İşte inanamayacağınız o görüntüler...

Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...

Köpek balıklarıyla arası iyi gibi görünen bir adam, sosyal medyada canlı canlı, çıplak elleriyle yakaladığı köpek balığının ardından viral oldu.

Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...

Aslında balıkçılık konusunda uzman olan bu adam, bir web sitesi, Instagram ve Youtube hesabına sahip. Bu hesaplarda ise tüm dünyaya inanılmaz balık yakalama anlarını sunuyor.

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Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...

Hood Fishing Entertainment olarak hesaplarını adlandıran bu kişi, gerçek adını hiçbir yerde açıklamıyor ancak web sitesinde ' balıkçılık ve inşaatla ilgili hayatının ayrıntılarını paylaşmak için bir sosyal medya hesabı açtığını belirtirken, kendisini 'kapüşonlu bir çocuk' olarak tanıtıyor.

Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...

Güneybatı Florida'da yaşayan bu adam, Instagram'da 608 bin ve YouTube'da ise 208 bin takipçiye sahip.

Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...

Videolarında nasıl balık tutulacağına dair açıklamalar yapıyor ve rakiplerine karşı balık tutma zorlukları yer alıyor. Videoları neredeyse 30 milyona yakın izlenme sayısına ulaşıyor ve kesinlikle tatmin ettiği bir izleyici kitlesi var.

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