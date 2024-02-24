Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...

Hood Fishing Entertainment olarak hesaplarını adlandıran bu kişi, gerçek adını hiçbir yerde açıklamıyor ancak web sitesinde ' balıkçılık ve inşaatla ilgili hayatının ayrıntılarını paylaşmak için bir sosyal medya hesabı açtığını belirtirken, kendisini 'kapüşonlu bir çocuk' olarak tanıtıyor.