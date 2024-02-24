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Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
13:23
Çıplak elleriyle dev köpek balığını böyle yakaladı! Görüntüler dehşete düşürüyor...
Köpek balığı, genellikle korkutucu saldırı hikayelerinin başrolündedir. Birçok saldırı vakasının dışında, aynı zamanda filmlere de konu olan bu korkutucu hayvanın yanına bile yaklaşılmaz gibi düşünebilirsiniz. Fakat sosyal medyada bir adam "çıplak elleriyle" yakaladığı köpek balığı ile gündem oldu. İşte inanamayacağınız o görüntüler...