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Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
15:38
Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...
Patates kızartırken veya fırında pişirirken, yanlış yöntemlerle uygulandığında, patatesler yumuşak bir dokuya sahip olabilir. Ancak, patatesleri çıtır çıtır yapmanın bir yolu var. İşte her seferinde aynı lezzeti yakalamak için kullanabileceğiniz yöntem...