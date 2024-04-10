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Haberler Yaşam Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:38

Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...

Patates kızartırken veya fırında pişirirken, yanlış yöntemlerle uygulandığında, patatesler yumuşak bir dokuya sahip olabilir. Ancak, patatesleri çıtır çıtır yapmanın bir yolu var. İşte her seferinde aynı lezzeti yakalamak için kullanabileceğiniz yöntem...

Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...

Patates kızartması veya fırınlanmış versiyonu, her ikisi de sofranın vazgeçilmezidir. Herkesin kendine has kızartma tüyoları olabilir, ancak şef Millie Simpson'un çıtır çıtır patates için önerdiği bir yöntem var. İşte detaylar:

Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...

BEYAZ SİRKE ETKİSİ

Tuz genellikle sebzeleri kaynatırken suya eklenir, ancak Millie'ye göre, patates kızartması yaparken tuzun yerini beyaz sirke almalıdır.

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Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...

Çiğ patatesleri kaynatırken, sadece bir çorba kaşığı beyaz sirke eklemek, mükemmel kıvam için yeterlidir.

Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...

DAĞILMALARINI ÖNLEYEN YÖNTEM

Bu yöntem, patatesin dağılmasını önler ve pişirildikten sonra hafif ve kabarık olmasını sağlar. Ancak, işe yarayan bir sonuç almak için doğru patates çeşidini seçmek önemlidir.

Çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı! Kızartırken içerisine 1 çorba kaşığı eklerseniz...

ISI AYARI

Patatesleri pişirmeden önce fırını 240°C'ye ısıtın. Her patateste ideal bir gevreklik ve kabarıklık sağlamak için ısının doğru ayarlanması çok önemlidir.

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