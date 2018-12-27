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  • Çocuğuna şiddet uygulayan anne için inanılmaz karar!

Çocuğuna şiddet uygulayan anne için inanılmaz karar!

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 16:49
Çocuğuna şiddet uygulayan anne için inanılmaz karar!

'da hasta çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan hakim karşısına çıkan anne, şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuğuna şiddet uygulayan anne için inanılmaz karar!

'da önceki gün bir hastanede yaşanan olayda anne E.T., hasta çocuğuna şiddet uygularken, aynı odadaki başka bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Çocuğuna şiddet uygulayan anne için inanılmaz karar!

Uyarılmasına rağmen davranışından vazgeçmemesi üzerine görüntüyü çeken kadın, güvenlik güçlerine haber verdi.

Çocuğuna şiddet uygulayan anne için inanılmaz karar!

Gözaltına alınan anne E.T., ifadesi alındıktan sonra tutuklama isteğiyle kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

Çocuğuna şiddet uygulayan anne için inanılmaz karar!

Hakim karşısına çıkan E.T., şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuğuna şiddet uygulayan anne için inanılmaz karar!
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