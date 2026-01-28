Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.01.2026 15:43

Çocuk Tekerlemeleri - Kısa ve Uzun, Değişik, Okul Öncesi, Eğitici Çocuk Tekerlemesi Örnekleri

Çocukların ezber ve diksiyonu için fazlasıyla önemli olan çocuk tekerlemeleri eğitimin yanında eğlence imkanını da sunar. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara mutlaka ezberletilmesi gereken tekerlemeler genellikle kısa ve eğlenceli içeriklerden oluşur. Eğer sizlerde çocuk tekerlemeleri, kısa ve uzun, değişik, okul öncesi, eğitici çocuk tekerleme örnekleri arıyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Çocukların dil kabiliyetlerine faydalı olan, daha net ve diksiyonu düzelten çocuk tekerlemeleri pek çoğumuzun çocukluğundan aşina olduğu tekerlemelerden oluşur. Gerek evde gerek okulda söylenebilecek kısa ve uzun çocuk tekerlemeleri düzenli olarak tekrar edildiğinde hem ezbere hem de dil hakimiyetine olumlu etkiler bırakır. Birbirinden eğlenceli ve eğitici okul öncesi tekerlemeler aynı zamanda çocuklarla olan iletişiminize de etki edecektir.

Çocuk Tekerlemeleri, Kısa ve Uzun, Değişik Çocuk Tekerleme Örnekleri

Eş sesli kelimelerin yan yana getirilmesiyle oluşan tekerlemeler için anlamlı olma koşulu bulunmaz. Diksiyon derslerinin vazgeçilmezleri arasında gösterilen tekerlemeler çocuklar için de eğlenceli bir an oluşturulmasında etkilidir. Elbette bilindik zor tekerlemeler dışında daha eğlenceli, daha eğitici çocuk tekerlemeleri tercih edilmelidir. Bu söz konusu tekerlemeler genellikle masal anlatımlarında sıkça kullanılır. Buna göre son yıllarda aileler, öğretmenler tarafından tercih edilen kısa ve uzun çocuk tekerlemeleri şunlardır:

  • Makas makas, Ali dayı noktaya bas. Trampetler çalıyor yüzbaşılar darılıyor. Darılmayın yüzbaşılar can yürekten elbette ayrılmıyor.
  • Ayşe madene gitmiş, Ayşe madende badem yemiş. Madem Ayşe madende badem yeniş niye bize hiç getirmemiş.
  • Hık mık nereden geldin? Oradan çık, kız saçların neden böyle kıvırcık?
  • Üşüdüm üşüdüm daldan elma düşürdüm. Elmamı yediler bana cüce dediler. Cücelikten çıktım ablama vardım. Ablam hasta olmuş çorbası tasta kalmış.
  • Bir elimde beş parmak, sende say da bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş de diğer elimde, şimdi oldu mu on parmak?
  • Tek tek tekerleme üstü kaymak şekerleme, dereye düşme çok soğuk söyle bana her şeyi çarçabuk.
  • Bir mumdur iki mumdur bana bir bade doldur. Bir mumdur iki mumdur bana bir sade doldur.
  • Eve geldim hanımım yok, bebek ağlar beşiği yok. Çorba taşar kaşığı yok, baba öldü tabutu yok.
  • Yaza yaza yaz geldi, derelere kaz geldi. Daha yazacak idim kalemlere zam geldi.
  • Evli olan evine köylü olan köyüne. Evi olmayanlar koşarak sıçan deliğine.
  • Mustafa mıstık arabaya kıstık. Üç mum yaktık seyrine baktık.
  • O piti piti, karamele sepeti, terazi lastik jimnastik. Size geldik bitlendik, hamama gittik temizlendik.

Okul Öncesi, Eğitici Çocuk Tekerleme Örnekleri

Okul öncesi tekerlemeler genellikle çocukların bir arada daha eğlenceli oyunlar oynayabilmesi ve iletişimlerinin kuvvetlenmesi için tercih edilir. Kelimelerin doğru telaffuz edilmesi, ezber bilgisinin geliştirilmesi ve bir arada oynanabilmesi için en çok tercih edilen eğitici çocuk tekerlemeleri şunlardır:

  • Yendik bitirdik, dolma yaptık pişirdik.
  • Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Hop hop eder yüreği akşama fincan böreği.
  • Yağ satarım bal satarım ustam ölmüş ben satarım.
  • Portakalı soydum başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum.
  • Al elma sulu elma. Öyle güzel güzel dalda durma. Alır seni yerim kanıma kan katar bitiririm.
  • Kutu kutu pense, elmamı yersen, arkadaşım Ayşe arkasını dönse.
  • Karga karga "gak" dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala bu kargalarda ne budala.
  • Kuzu kuzu meee, bin tepemee! Haydi gidelim Ayşe teyzeciğime.
  • Aç kapıyı bezirganbaşı, kapı hakkı ne verirsin? Arkamdaki yadigâr bir sıçan iki sıçan üçüncüde kapan!
  • Altı kere altı otuz altı, babamın bıyığı yollarda kaldı. Çöpçü aldı denize attı babam kaldı mı bıyıksız.
  • Mimi mimi birler, çalışkan ikiler. Mavi gözlü üçler dayak yiyen dörtler. Misafirdir beşler, altılar altınları çaldılar. Yediler yemekleri yediler sekizler semizdirler. Dokuzlar doktor oldu onlar bizi çoktan unuttu.
  • Bir iki üç, söylemesi güç. Sana verdim bir elma adını koydum Fatma. Hop hop hop bir büyük altın top.
  • Ay dede ay dede, senin evin nerede? Senin evin yok ise bize gelsene.