Çocuk Tekerlemeleri - Kısa ve Uzun, Değişik, Okul Öncesi, Eğitici Çocuk Tekerlemesi Örnekleri

Çocukların dil kabiliyetlerine faydalı olan, daha net ve diksiyonu düzelten çocuk tekerlemeleri pek çoğumuzun çocukluğundan aşina olduğu tekerlemelerden oluşur. Gerek evde gerek okulda söylenebilecek kısa ve uzun çocuk tekerlemeleri düzenli olarak tekrar edildiğinde hem ezbere hem de dil hakimiyetine olumlu etkiler bırakır. Birbirinden eğlenceli ve eğitici okul öncesi tekerlemeler aynı zamanda çocuklarla olan iletişiminize de etki edecektir.