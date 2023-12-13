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Haberler Yaşam Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...
Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:33

Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...

Dünyanın en ilginç okul yolu Asya kıtasındaki bir ülkede bulunuyor. Öyle ki ebeveynler, çocuklarını okula göndermek için poşete koyuyorlar. Yalnız bunu yaparken bir detay hayati öneme sahip. Yoksa çocuklar ölebilir... İşte dünyanın en ilginç okul yolu ve haberin detayları...

Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...

Bu yol dünyanın en ilginç yolları arasında ilk sırada yer alabilir. Asya kıtasındaki bir ülkede kaydedilen söz konusu görüntüler büyük ilgi gördü. Aileler, çocuklarını poşetlere koyarak okula gönderiyor. Yalnız aileler bunu yaparken bir detaya dikkat ediyorlar. Çünkü bunu yapmamaları durumunda çocukları ölebilir. İşte dünyanın en ilginç okul yolu ve haberin detayları...

Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...

OKULA GİTMEK İÇİN BU YOLU GEÇMENİZ GEREKİYOR

"Okula gitmek nehri geçmeniz gerekiyor" desek ne düşünürsünüz?

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Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...

Vietnam'ın kuzeybatısındaki Dien Dien bölgesinde çocuklar okula gitmek için bu nehri geçmek zorundalar.

Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...

ÇOCUKLAR POŞETLERLE NEHRİN KARŞISINA GEÇİYOR

Bunun için ise babaları tarafından nehrin karşısına taşınıyorlar.

Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...

Okula gidecek olan çocuklar babalarının ellerindeki büyük poşetlerle taşınıyor ve nehrin karşısına geçiriliyorlar.

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