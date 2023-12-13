Haberler Yaşam Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...

Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:33

Çocukları poşetlerle taşıyorlar! Dünyanın en ilginç okul yolu: Bu detay hayati öneme sahip, yoksa...

Dünyanın en ilginç okul yolu Asya kıtasındaki bir ülkede bulunuyor. Öyle ki ebeveynler, çocuklarını okula göndermek için poşete koyuyorlar. Yalnız bunu yaparken bir detay hayati öneme sahip. Yoksa çocuklar ölebilir... İşte dünyanın en ilginç okul yolu ve haberin detayları...