Çöl tozu nedir, etkileri neler? Meteoroloji’den uyarı: Ramazan Bayramı’nda çöl tozu alarmı!

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların yükseleceğini belirten Çalışkan, bayramda ise havanın serinlemeye başlayacağı uyarısında bulundu. Çalışkan, "Cuma günü hava serinlemeye başlayacak. Maalesef bayram bu kadar ılık değil. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de daha çok batı bölgelerde sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıklarda da düşüş olacak. Pazartesi gününden sonra yeniden havalar ısınmaya başlayacak." diye konuştu.