Haberler
Yaşam
Çöl tozu nedir, etkileri neler? Meteoroloji'den uyarı: Ramazan Bayramı’nda çöl tozu alarmı!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
14:30
Çöl tozu nedir, etkileri neler? Meteoroloji'den uyarı: Ramazan Bayramı’nda çöl tozu alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı. Yeni haftada lodosla birlikte yoğun çöl tozu etkili olacak. Uzmanlar "Yeni hafta çöl tozuyla birlikte geliyor, yağış alan bölgelerde ise çamur yağacak." uyarısında bulundu. Peki, Çöl tozu nedir, etkileri neler? İşte, detaylar...