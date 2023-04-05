Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer’in karşısına çıkacak!

Çöp Adam Elit kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının hikayesi ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Çöp Adam dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oluyor. Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye Ezgi Çelik katıldı. Çelik, dizide Elit karakterini canlandıracak ve yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Tamer'in iş hayatında karşısına çıkacak. Bu durum ise Peri'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Peki, Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam Elit'i canlandıran Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…