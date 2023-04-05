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Haberler Yaşam Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer'in karşısına çıkacak!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 16:38

Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer'in karşısına çıkacak!

Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna Ezgi Çelik dahil oldu. Çelik, dizide Elit karakterine hayat verecek ve Tamer'in iş hayatında karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Çöp Adam Elit kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin Tamer ve Peri arasında nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Çöp Adam'ın Elit'i Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Çöp Adam'ın Elit'i Ezgi Çelik hayatı ve kariyeri.

Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer’in karşısına çıkacak!

Çöp Adam Elit kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının hikayesi ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Çöp Adam dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oluyor. Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye Ezgi Çelik katıldı. Çelik, dizide Elit karakterini canlandıracak ve yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Tamer'in iş hayatında karşısına çıkacak. Bu durum ise Peri'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Peki, Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam Elit'i canlandıran Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer’in karşısına çıkacak!

EZGİ ÇELİK ÇÖP ADAM DİZİSİNDE!

Star TV'nin Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ı buluşturan dizisi Çöp Adam'ın kadrosuna Ezgi Çelik dahil oldu.

Çelik, dizide 'Elit' karakterini canlandıracak ve Tamer'in iş hayatında karşısına çıkacak. Peri ise bu durumdan hiç hoşnut olmayacak.

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Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer’in karşısına çıkacak!

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

6 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Çelik, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Mezuniyetinin hemen ardından kameralar karşısına ilk kez ''Düş Gezginleri'' adlı sinema filmi ile geçen Çelik, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kara Yılan, Asi, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Şubat,Gurbet Kuşları, Mavi Ring gibi pek çok yapımda da yer aldı.

Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer’in karşısına çıkacak!

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kara Yılan -2007

Asi-2007

Bu Kalp Seni Unutur mu-2009

Bir Çocuk Sevdim-2011

Şubat-2012

Ben de Özledim-2013

Maria ile Mustafa- 2020

Kanunsuz Topraklar-2021

Mavi Ring-2013

Son Çıkış-2018

Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer’in karşısına çıkacak!

ÇÖP ADAM 16. BÖLÜM ÖZETİ

Peri'nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman'ın saldırısıyla hastanede sona erer.

Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider.

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