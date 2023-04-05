Çöp Adam Elit kimdir? Çöp Adam’ın Elit’i Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Tamer’in karşısına çıkacak!

Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna Ezgi Çelik dahil oldu. Çelik, dizide Elit karakterine hayat verecek ve Tamer'in iş hayatında karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Çöp Adam Elit kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin Tamer ve Peri arasında nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Çöp Adam'ın Elit'i Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Çöp Adam'ın Elit'i Ezgi Çelik hayatı ve kariyeri.