Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: “Bu benim için hobi değil yaşam tarzı”

Aksaray'ımızın tekrar 'Yeşil Aksaray' olarak anılması için daha önce elime geçen her fidanı dikiyordum ancak toprağa ve iklime uygun olarak badem fidanı olduğunu gördüm. Şimdi bu tepelere her yıl binlerce badem fidanı dikiyorum. Diktiğim fidanlar ağaç oldu ve büyük bir ormana dönüştü. Ayrıca bu bölgenin dışında şehrimizin ağaçlandırma alanlarına her yıl 15 binin üzerinde peşe palamudu dikiyorum" dedi.