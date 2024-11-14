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Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:50

Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: “Bu benim için hobi değil yaşam tarzı”

Aksaray'da yaşayan 74 yaşındaki emekli Mustafa Sanık, her yıl 15 bin fidanı toprakla buluşturuyor. Çorak arazileri ormana dönüştüren ve bu ağaçların bakımlarını da aksatmayan Sanık, "Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Ağaç dikmek insanlığın geleceğine yaptığı katkıdır. Hep birlikte daha yeşil bir dünya için adım atmalıyız. Bu yüzden toplumumuzda herkesin kendi adına olsa bir fidan dikmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

TOLGA YANIK
Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: Bu benim için hobi değil yaşam tarzı

Aksaray'ın simgesi haline gelen Kılıçarslan Tepesi'nde 25 yıldır tek başına ve kendi imkanları ile ağaçlandırma çalışmaları yapan Mustafa Sanık'ın, diktiği bu fidanlar bugün ormana dönüştü. Her yıl 15 binin üzerinde meşe palamudu, badem gibi fidanları toprakla buluşturan Sanık, kuraklığa rağmen fidanları büyütmeyi başardı.

Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: Bu benim için hobi değil yaşam tarzı

Mustafa Sanık, diktiği fidanları suluyor ve bakımlarını da aksatmıyor. Sanık, bunun hobi değil kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söylüyor.

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Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: Bu benim için hobi değil yaşam tarzı

YEŞİL AKSARAY İÇİN ÇALIŞIYOR

Mustafa Sanık yeşil sevdası ile ilgili şunları söyledi: "Ağaç dikmek her yönüyle doğaya katkıda bulunmak demektir. Peygamberimizin 'Kıyametin kopacağını da bilseniz elinizde fidanı dikin' hadisinden yola çıkarak 25 yıl önce fidan dikmeye başladım.

Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: Bu benim için hobi değil yaşam tarzı

Aksaray'ımızın tekrar 'Yeşil Aksaray' olarak anılması için daha önce elime geçen her fidanı dikiyordum ancak toprağa ve iklime uygun olarak badem fidanı olduğunu gördüm. Şimdi bu tepelere her yıl binlerce badem fidanı dikiyorum. Diktiğim fidanlar ağaç oldu ve büyük bir ormana dönüştü. Ayrıca bu bölgenin dışında şehrimizin ağaçlandırma alanlarına her yıl 15 binin üzerinde peşe palamudu dikiyorum" dedi.

Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: Bu benim için hobi değil yaşam tarzı

DİKTİĞİ FİDANLARLA ORMAN OLUŞTURDU

Dikim yaptığı Kılıçarslan tepesinde 20 bin üzerinde fidanın tuttuğunu ifade eden Mustafa Sanık, "Bu fidanların bakımını ve sulamasını kendi imkanlarımla yapıyorum. Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Ağaç dikmek insanlığın geleceğine yaptığı katkıdır. Hep birlikte daha yeşil bir dünya için adım atmalıyız. Bu yüzden toplumumuzda herkesin kendi adına olsa bir fidan dikmesi çağrısında bulunuyorum. Benim açtığım bu yol birçok kişiye de örnek oldu.

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