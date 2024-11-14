Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
08:50
Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: “Bu benim için hobi değil yaşam tarzı”
Aksaray'da yaşayan 74 yaşındaki emekli Mustafa Sanık, her yıl 15 bin fidanı toprakla buluşturuyor. Çorak arazileri ormana dönüştüren ve bu ağaçların bakımlarını da aksatmayan Sanık, "Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Ağaç dikmek insanlığın geleceğine yaptığı katkıdır. Hep birlikte daha yeşil bir dünya için adım atmalıyız. Bu yüzden toplumumuzda herkesin kendi adına olsa bir fidan dikmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.