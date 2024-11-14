Çorak arazileri ormana dönüştürüyor: “Bu benim için hobi değil yaşam tarzı”

DİKTİĞİ FİDANLARLA ORMAN OLUŞTURDU

Dikim yaptığı Kılıçarslan tepesinde 20 bin üzerinde fidanın tuttuğunu ifade eden Mustafa Sanık, "Bu fidanların bakımını ve sulamasını kendi imkanlarımla yapıyorum. Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Ağaç dikmek insanlığın geleceğine yaptığı katkıdır. Hep birlikte daha yeşil bir dünya için adım atmalıyız. Bu yüzden toplumumuzda herkesin kendi adına olsa bir fidan dikmesi çağrısında bulunuyorum. Benim açtığım bu yol birçok kişiye de örnek oldu.