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Coronavirüs '' tehdidini tetikledi! Her yıl 10 milyon insan ölebilir! Bilim insanları tedavi için...

Dünya coronavirüs salgınıyla uğraşırken, bilim dünyası '' yani antibiyotiğe dirençli bakteri tehdidine dikkat çekti. Süper bakteri olarak da adlandırılan antibiyotiğe dirençli bakteriler kontrol edilmezse, 2050'ye kadar her yıl yaklaşık 10 milyon insan öldürebilir. Bu durum koronavirüs öncesi de bilinen bir gerçekti, ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu durum daha riskli hale geldi. Ancak araştırmacılar tedavi konusunda yeni bir adım attı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 16:04
Coronavirüs 'Superbug' tehdidini tetikledi! Her yıl 10 milyon insan ölebilir! Bilim insanları tedavi için...

Son günlerde coronavirüste arka arkaya görülen mutasyonlar dünya gündemine oturdu. B117, 501Y.V2 ve P681H isimli mutant corona virüslerin etkileri konusunda araştırmalar yapılıyor. Tüm dünya Covid-19 salgınıyla mücadele ederken, uzmanlar salgından önce de insanlık için tehlike olan antibiyotiğe dirençli bakterilere dikkat çekti. veya süper bakteri olarak da bilinen bu bakterilerin, milyonlarca insanın ölümüne neden olabileceği açıklandı. Ancak bilim insanları antibiyotik direnci olan bakterilere karşı yeni tedavi yöntemleri için araştırmalar yapıyorlar.

Coronavirüs 'Superbug' tehdidini tetikledi! Her yıl 10 milyon insan ölebilir! Bilim insanları tedavi için...

Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı kullanılabilecek yeni bir kimyasal bileşik buldular. Bu bileşik konağın bağışıklık tepkisiyle aktif oluyor.

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Coronavirüs 'Superbug' tehdidini tetikledi! Her yıl 10 milyon insan ölebilir! Bilim insanları tedavi için...

PLOS Pathogens'te yayınlanan araştırma sonuçları, gelecekte potansiyel bir salgına neden olabilecek bakterilere karşı yeni yöntemin kullanılabileceğini gösteriyor.

Coronavirüs 'Superbug' tehdidini tetikledi! Her yıl 10 milyon insan ölebilir! Bilim insanları tedavi için...

yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını, antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı insanların durumunu riske ediyor. Bu nedenle alternatif tedaviler ve yöntemler bulmamız gerekiyor.

Coronavirüs 'Superbug' tehdidini tetikledi! Her yıl 10 milyon insan ölebilir! Bilim insanları tedavi için...

Yeni antibiyotik bulma sorununu çözemezsek veya bir şekilde eski antibiyotiklerin daha etkili olmasını sağlayamazsak, onlarca yıl önce yendiğimizi düşündüğümüz bakteriyel enfeksiyonlara yeniden yakalanabilir ve ölümlerin hızla arttığını görebiliriz" dedi.

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