Coronavirüs 'Superbug' tehdidini tetikledi! Her yıl 10 milyon insan ölebilir! Bilim insanları tedavi için...

Son günlerde coronavirüste arka arkaya görülen mutasyonlar dünya gündemine oturdu. B117, 501Y.V2 ve P681H isimli mutant corona virüslerin etkileri konusunda araştırmalar yapılıyor. Tüm dünya Covid-19 salgınıyla mücadele ederken, uzmanlar salgından önce de insanlık için tehlike olan antibiyotiğe dirençli bakterilere dikkat çekti. Superbug veya süper bakteri olarak da bilinen bu bakterilerin, milyonlarca insanın ölümüne neden olabileceği açıklandı. Ancak bilim insanları antibiyotik direnci olan bakterilere karşı yeni tedavi yöntemleri için araştırmalar yapıyorlar.