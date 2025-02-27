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Haberler Yaşam ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:07

ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutan vatandaşların doğru bir şekilde oruç vakitlerini takip edebilmesi için her il için imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlıyor. Bu dönemde, sıkça sorulan sorular arasında "Sahur saati ne zaman?" ve "İftar saati kaçta?" gibi sorular yer alıyor. Türkiye'nin çeşitli illerindeki iftar ve sahur saatleri, yerel farklılıklar gösteriyor ve en güncel saat bilgileri, resmi kaynaklar ve güvenilir haber siteleri üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, Çorum ilinde 2025 yılı için iftar ve sahur saatleri nasıl? İşte, 2025 yılına ait Çorum imsakiye bilgileri ve oruç vakitlerinin detayları...

ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, Müslümanlar için derin bir manevi anlam taşır. Bu mübarek ay, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman olmasının yanı sıra ibadetlerin yoğunlaştırıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendiği özel bir dönemdir. Müslümanlar, oruç tutarken teravih namazı kılar, zekât ve sadakalarla ihtiyaç sahiplerine destek olurlar. 2025 yılı Ramazanı için Diyanet İşleri Başkanlığı, imsakiye takvimini yayımlayarak sahur ve iftar saatlerini belirledi. Peki, Çorum'da sahur vakti ne zaman? İşte Çorum için imsakiye saatleri ve iftar saati!

ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ÇORUM İMSAKİYE 2025: ÇORUM İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin 81 iline ait 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Başta Çorum olmak üzere diğer iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve iftar ile sahur vakitleri şöyle belirlendi:

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ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ÇORUM İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:44
İftar Vakti: 18:38

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:42
İftar Vakti: 18:39

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:41
İftar Vakti: 18:40

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:39
İftar Vakti: 18:41

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:37
İftar Vakti: 18:42

ÇORUM İFTAR VAKTİ

ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ÇORUM TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:56

2 Mart Pazar: 19:57

3 Mart Pazartesi: 19:59

4 Mart Salı: 20:00

5 Mart Çarşamba: 20:01

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Niyet, orucun temel şartlarından biridir. Niyet edilmeden tutulan oruç geçerli sayılmaz. Kalpten niyet etmek yeterli olsa da, niyeti sözlü olarak dile getirmek daha faziletli kabul edilir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçer. Ramazan orucu, adak oruçları ve nafile oruçlar için niyet etme süresi, güneşin batımından itibaren ertesi gün öğle vaktine kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse, bu süre içinde herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozacak bir fiil gerçekleştirilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde, gündüz yapılan niyet geçerli olmaz.

Bu tür oruçlar için, "yarın oruç tutmaya" şeklinde genel bir niyet yeterlidir. Ancak, özellikle Ramazan orucu için geceden niyet etmek ve "yarınki Ramazan orucuna niyet ettim" şeklinde belirli bir ifade kullanmak daha uygundur. Ramazan ayında her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekmektedir.

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