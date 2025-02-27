ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet, orucun temel şartlarından biridir. Niyet edilmeden tutulan oruç geçerli sayılmaz. Kalpten niyet etmek yeterli olsa da, niyeti sözlü olarak dile getirmek daha faziletli kabul edilir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçer. Ramazan orucu, adak oruçları ve nafile oruçlar için niyet etme süresi, güneşin batımından itibaren ertesi gün öğle vaktine kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse, bu süre içinde herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozacak bir fiil gerçekleştirilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde, gündüz yapılan niyet geçerli olmaz.

Bu tür oruçlar için, "yarın oruç tutmaya" şeklinde genel bir niyet yeterlidir. Ancak, özellikle Ramazan orucu için geceden niyet etmek ve "yarınki Ramazan orucuna niyet ettim" şeklinde belirli bir ifade kullanmak daha uygundur. Ramazan ayında her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekmektedir.