Haberler
Yaşam
ÇORUM İFTAR VAKTİ 2025: Çorum İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:07
Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutan vatandaşların doğru bir şekilde oruç vakitlerini takip edebilmesi için her il için imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlıyor. Bu dönemde, sıkça sorulan sorular arasında "Sahur saati ne zaman?" ve "İftar saati kaçta?" gibi sorular yer alıyor. Türkiye'nin çeşitli illerindeki iftar ve sahur saatleri, yerel farklılıklar gösteriyor ve en güncel saat bilgileri, resmi kaynaklar ve güvenilir haber siteleri üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, Çorum ilinde 2025 yılı için iftar ve sahur saatleri nasıl? İşte, 2025 yılına ait Çorum imsakiye bilgileri ve oruç vakitlerinin detayları...