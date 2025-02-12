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ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum'da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
06:27
ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum'da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları tüm yurdu etkisi altına alırken, bugün birçok şehirde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji'nin uyarılarına göre, 12 Şubat'ta kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi beklenen Çorum'da, kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, bugün okulların tatil olup olmayacağına dair Valilik açıklamaları merak ediyor. Peki, Çorum'da bugün okullar tatil mi?