ÇORUM’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum’da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (12 ŞUBAT)

Çorum'da 12 Şubat 2025 tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmiştir. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde taşımalı eğitime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir. Ancak, Aşdağul beldesi, İncesu ve Karahacip köylerinde taşımalı eğitime devam edilecektir.