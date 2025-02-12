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Haberler Yaşam ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum'da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 06:27

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum'da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları tüm yurdu etkisi altına alırken, bugün birçok şehirde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji'nin uyarılarına göre, 12 Şubat'ta kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi beklenen Çorum'da, kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, bugün okulların tatil olup olmayacağına dair Valilik açıklamaları merak ediyor. Peki, Çorum'da bugün okullar tatil mi?

ÇORUM’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum’da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Çorum'da kar yağışı etkisini sürdürürken, 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı devam edecek. Peki, Çorum'da bugün eğitime ara verilecek mi? İşte valilikten gelen güncel duyurular ve eğitimle ilgili son gelişmeler

ÇORUM’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum’da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (12 ŞUBAT)

Çorum'da 12 Şubat 2025 tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmiştir. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde taşımalı eğitime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir. Ancak, Aşdağul beldesi, İncesu ve Karahacip köylerinde taşımalı eğitime devam edilecektir.

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ÇORUM’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum’da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

ÇORUM'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Çorum'da soğuk havalar ve kar yağışı yarında etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ÇORUM’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum’da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorum'da hava sıcaklıklarının gündüz 2°C, gece ise -1°C civarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafif kar yağışı etkili olacak. Bu nedenle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Sürücülerin ve yayaların tedbirli olması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı bulunması tavsiye edilir.

ÇORUM’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum’da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
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