CUMA HUTBESİ 1 Ağustos 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı!

Kıymetli Müslümanlar!



Tebbet sûresi, Ebû Leheb ve diğerleri gibi zulme destek verenlerin de aynı akıbete uğrayacaklarını vurgulamaktadır. Zira zalime destek olmak da zalimliktir. Zulmün yaygınlaşmasına yol açmak da zulümdür. Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Zulme yardımcı olan, mutlaka Yüce Allah'ın gazabına uğrar." buyurmaktadır. O halde nerede bir zulüm varsa elimizle, dilimizle ve gönlümüzle onun karşısında dimdik durmalıyız. Zulmün var olduğu bir dünyada hiç kimse güvende olamayacaktır. Allah Resûlü (s.a.s)'in bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır."