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Giriş Tarihi: 01.08.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:05

CUMA HUTBESİ 1 Ağustos 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı!

Cuma Hutbesi Müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı. Hutbenin PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde yayımlandı. 'Tebbet Sûresinden Mesajlar' başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerde okunacak. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden PDF ekranından indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir? İşte, 1 Ağustos 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu

CUMA HUTBESİ 1 Ağustos 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı!

1 Ağustos Cuma Hutbesi, mübarek Cuma günü öncesinde Müslümanlar tarafından merak edilmeye başladı. Bu haftaki cuma hutbesinde, Tebbet sûresinin anlamına vurgu yapılarak Müslümanlar bilgilendirilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne?

CUMA HUTBESİ 1 Ağustos 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı!

TEBBET SÛRESİNDEN MESAJLAR

Muhterem Müslümanlar!

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan sûrelerden biri de Tebbet sûresidir. Geliniz, bu haftaki hutbemizde Tebbet sûresinin bize öğrettiği hakikatleri bir kere daha hatırlayalım.

Yüce Rabbimiz bu sûrede şöyle buyurmaktadır: "Ebû Leheb'in elleri kurusun! Kurudu da. Malı ve serveti kendisine fayda vermedi. O, alevli ateşe atılacaktır. Karısı da boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak o ateşe girecektir."

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CUMA HUTBESİ 1 Ağustos 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı!

Aziz Müminler!

Ebû Leheb, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in amcasıydı. Bununla birlikte yeğenine en çetin zorluğu, zorbalığı ve zulmü reva görenlerden biriydi. İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanlarındandı. İşte Tebbet sûresinde Ebû Leheb'in, yardımcılarının ve onun yolunda gidenlerin ibretlik akıbetleri haber verilmektedir.

Bu sûreden öğrenmekteyiz ki, Allah ve Resûlüne savaş açanlar, müminlerle amansız bir mücadeleye girenler, elem verici bir azaba uğrayacaklardır. Mal ve servetini, güç ve imkânlarını yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmak için kullananlar, Allah'ın gazabına müstahak olacaklardır. Hak ve hakikatin karşısında durup yalan ve batılın hizmetkârlığını yapanları, kibrinin esiri olup insanları hor ve hakir görenleri, hazin bir son beklemektedir.

CUMA HUTBESİ 1 Ağustos 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı!

Kıymetli Müslümanlar!

Tebbet sûresi, Ebû Leheb ve diğerleri gibi zulme destek verenlerin de aynı akıbete uğrayacaklarını vurgulamaktadır. Zira zalime destek olmak da zalimliktir. Zulmün yaygınlaşmasına yol açmak da zulümdür. Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Zulme yardımcı olan, mutlaka Yüce Allah'ın gazabına uğrar." buyurmaktadır. O halde nerede bir zulüm varsa elimizle, dilimizle ve gönlümüzle onun karşısında dimdik durmalıyız. Zulmün var olduğu bir dünyada hiç kimse güvende olamayacaktır. Allah Resûlü (s.a.s)'in bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır."

CUMA HUTBESİ 1 Ağustos 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı!

Değerli Müminler!

Ne hazindir ki, Ebû Lehebler günümüzde de zulümlerine devam etmekte, Ebû Cehiller kıtalar dolaşmaktadır. Katiller ve işgalciler, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde çocuk, kadın, yaşlı, masum demeden hunharca katliam gerçekleştirmektedir. Gözü dönmüş caniler, tarihte eşine az rastlanır bir soykırım yapmaktadır. Onlara destek verenler ise kanlı elleriyle zulme alkış tutmakta, zalimleri cesaretlendirmektedir.

Ey Zalim! Bu azgınlıktan vazgeç. Dayandığın güç odaklarına güvenme. Tarihe bakıp ibret al. Geçmişte yaptığın azgınlıklar sebebiyle başına neler gelmişti, hatırla. Bugün sahip olduğun güç ve imkânlar, seni asla kurtaramayacaktır. Yüce dinimiz İslam'ın gönüllere yerleşmesine, yeryüzüne yayılmasına hiçbir kudret engel olamayacaktır. Rabbimiz bu gerçeği şöyle haber vermektedir:

يُر۪يدُونَ لِيُطْفِؤُ۫ا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِه۪ وَلَوْ كَرِهَ الْـكَافِرُونَ

"Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır."

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