Giriş Tarihi: 01.08.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
23:05
CUMA HUTBESİ 1 Ağustos 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı!
Cuma Hutbesi Müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı. Hutbenin PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde yayımlandı. 'Tebbet Sûresinden Mesajlar' başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerde okunacak. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden PDF ekranından indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir? İşte, 1 Ağustos 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu