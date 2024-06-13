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CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
19:29
CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?
Cuma hutbesi 14 Haziran 2024 PDF tam metni yayında. Her hafta cuma günü camilerin yolunu tutan İslam alemi, ibadetlerinin yanı sıra dini değerleri de yeniden zikrediyor. Bayram öncesi yaşanacak cuma namazı öncesinde 81 ilde hutbe okunacak. Her hafta paylaşılan hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Peki; bu hafta cuma hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor? İşte, detaylar...