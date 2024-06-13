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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 19:29

CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma hutbesi 14 Haziran 2024 PDF tam metni yayında. Her hafta cuma günü camilerin yolunu tutan İslam alemi, ibadetlerinin yanı sıra dini değerleri de yeniden zikrediyor. Bayram öncesi yaşanacak cuma namazı öncesinde 81 ilde hutbe okunacak. Her hafta paylaşılan hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Peki; bu hafta cuma hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor? İşte, detaylar...

CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma hutbesi konusu ve içeriği gündemde. Müslümanlar camilerde namazlarını eda ederken İslami değerlere dair yayımlanan metne de odaklanacak. Bu mübarek gecenin anlamı, önemi ve faziletleri aktarılıyor. Kurban Bayramı öncesindeki hutbe araştırılıyor. İşte, 14 Haziran 2024 Cuma hutbesi metni...

CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

14 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta 'İnsanı İhya, Toplumu İnşa Eden İbadet: Hac" oldu.

İşte, tam metin:

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CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

İNSANI İHYA, TOPLUMU İNŞA EDEN İBADET: HAC

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, Zilhicce'nin sekizi, Terviye günü. Terviye, Rahman'ın misafirlerinin Arafat'a gitmek üzere Mekke'den yola çıktıkları gündür. Yarın ise arefe. Yarın, bütün hacılar Arafat'ta vakfeye duracaklar. Dualarını Allah'a arz edecekler. Yüce Rabbim, kardeşlerimizin haclarını mebrur, dualarını makbul eylesin.

Aziz Müminler!

Hac, içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran; insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac, İslam'ın beş esasından biridir. Dünya Müslümanlarının birbirleriyle kaynaştığı kardeşlik buluşmasıdır. Hac; kıyamdır, diriliştir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hakikati şöyle ifade etmektedir: "Allah, Kâbe'yi Beytü'l-harâm'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı…"[1]

CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Allah katında kabul olunan haccın karşılığı ancak cennettir."[2] müjdesine nail olmak isteyen mümin, önce ihrama girer. İhram; günah ve haram olan her şeyi terk edip takva elbisesine bürünmektir. İhram; bizlere, dünyevi hırs ve arzulardan, makam ve mevkiden, şan ve şöhretten arınmamızı öğütler. Kin, nefret, öfke ve şiddet gibi manevi hastalıklardan sakınmamızı öğretir. Dili yalandan, kulağı gıybetten, gözü haramdan, kalbi hasetten uzak tutmamızı hatırlatır.

İhrama bürünen mümin, haccın farzını eda etmek üzere Arafat'a çıkar. Arafat; insanı ve toplumu ifsat eden kötülüklerin ayaklar atına alındığı, huzur ve barışı sağlayan insani ve vicdani değerlerin dünyaya ilan edildiği yerdir. Arafat; ölümü, dirilişi ve mahşeri tefekkür etmeyi haber verir. Ümmet bilincini kuşanmamızı; birlik ve beraberlikten asla ödün vermememiz gerektiğini bildirir. Tevhidin yani Allah'ın birliğine inanmanın vazgeçilmez olduğunu vurguladığı gibi, vahdetin yani ümmetin birliğini muhafaza etmenin de vazgeçilemez olduğunu vurgular. Nitekim Yüce Rabbimiz, "Sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin."[3] ayetiyle bu hakikati bizlere haber verir.

CUMA HUTBESİ 14 Haziran 2024 PDF tam metin || Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

Haccın bir diğer farzı ise Ziyaret Tavafı'dır. Tavaf; yeryüzünde kurulan ilk ev olan Kâbe'yi kalbimizin hizasına alarak onun etrafında yedi defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre tanzim etme bilincini gönüllerimize nakşeder. Renkleri, dilleri ve ırkları farklı, gaye ve idealleri bir olan müminlerin; bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine omuz vermeleri gerektiğini söyler.

Tavaftan sonra müminleri sa'y beklemektedir. Sa'y; bir arayıştır, bir çabadır. Sa'y, Hâcer validemizin biricik evladı İsmâil'in susuzluğunu gidermek için gösterdiği gayretten ilham alarak, çocuklarımız ve gençlerimizin huzur ve felahı için koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bugün, çocuklarımızı tehdit eden tehlikeler, küçüklüğünde Hz. İsmâil'i tehdit eden susuzluktan daha önemsiz ve daha basit değildir. Zira çocuklarımız ve gençlerimiz Allah'tan, ahiret bilincinden, peygamberden, kitaptan, imandan, ahlaktan mahrum kalırlarsa; Hz. İsmâil'in yaşayabileceği akıbetten daha büyük zorluklarla karşılaşacakları bir hakikattir.

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