CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT PDF METNİ VE KONUSU: Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

BERAT GECESİ: GÜNAHLARDAN ARINMA VESİLESİ

Muhterem Müslümanlar!

Yarın akşam Ramazan'ın habercisi olan mübarek Berat Gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Berat Gecemiz şimdiden mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Berat Gecesi, akıp giden ömrümüzün muhasebesini yapmayı; yaratılış gayemize uygun olmayan her türlü söz ve davranıştan uzak kalmayı bizlere hatırlatır. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren her türlü öfke, kin, haset ve nefretten uzak durmamızı öğretir. İnsanların hata ve kusurlarını örtenlerin Rabbimizin sonsuz ikramlarına nail olacaklarını haber verir. Nitekim ayet-i kerimede, فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِۜ "Kim affeder ve insanlarla arayı düzeltirse, onun mükâfatı Allah'a aittir." buyrulur.