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CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT PDF METNİ VE KONUSU: Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:12
CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT PDF METNİ VE KONUSU: Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Cuma hutbesi konusu ve PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili öncesi camilerde "Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi" başlıklı hutbe yükselecek. Cuma hutbesi 23 Şubat metinde Berat Gecesinde tövbe ve istiğfar etmenin önemi bir kez daha vurgulanacak. İşte, Cuma hutbesi PDF metnin tamamı ve konusu hakkında detaylı bilgiler.