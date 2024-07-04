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CUMA HUTBESİ 5 Temmuz 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı
Giriş Tarihi: 04.07.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
23:32
CUMA HUTBESİ 5 Temmuz 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı
Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. "Zarûrât-I Hamseyi Muhafaza Edelim" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 5 Temmuz 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler..