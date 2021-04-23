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Haberler Yaşam Cuma namazı kılınacak mı, bugün hangi camilerde serbest? 23 Nisan bugün cuma namazı yasak mı, camilerde kılınacak mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 12:49

Cuma namazı kılınacak mı, bugün hangi camilerde serbest? 23 Nisan bugün cuma namazı yasak mı, camilerde kılınacak mı?

Bugün Cuma namazı kılınacak mı ve sorusu, 23 Nisan itibarı ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün Cuma namazı kılınacak mı konusuyla ilgili açıklama yapılırken Camiler açık mı ve Cuma namazı yasak mı sorusuna da yanıt verildi. İçişleri'nin açıklamasının devamında, Cuma namazına gidilecek mi sorusunun cevabı olarak muafiyet getirildiği belirtilirken önemli bir detay da yer aldı. Peki, bugün Cuma namazı serbest mi, camiler açık mı?

Cuma namazı kılınacak mı, bugün hangi camilerde serbest? 23 Nisan bugün cuma namazı yasak mı, camilerde kılınacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan kısıtlama, resmi tatil sebebiyle 23 Nisan 2021 Cuma günü itibarı ile başladı. Bu noktada, Cuma namazı konusu da kafalarda soru işaretlerine sebep oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından, 'bugün Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı?' konusuyla ilgili açıklama yapıldı. İçişleri'nin sitesinden yapılan Cuma namazı serbest mi, camilere gidilecek mi konusuyla ilgili açıklamada, Cuma namazı kapsamında muafiyet getirildiği bildirildi. İşte, ve Cuma namazı kılınacak mı konusuyla ilgili o açıklama...

Cuma namazı kılınacak mı, bugün hangi camilerde serbest? 23 Nisan bugün cuma namazı yasak mı, camilerde kılınacak mı?

İÇİŞLERİ'NDEN CUMA NAMAZI KILINACAK MI AÇIKLAMASI

Mali müşavirler 23 Nisan 2021 cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, serbest mali müşavirlerin genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi oldukları ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021'e kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle, mali müşavirler ile çalışanlarının, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 cumartesi ve pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklarının belirtildiği hatırlatıldı.

Cevabın devamında, 23 Nisan 2021 cuma günü de tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının kararlaştırılması üzerine mali müşavirler ile çalışanlarının bugün de kısıtlamadan muaf tutulmaları gerektiğinin değerlendirildiği bildirildi.

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Cuma namazı kılınacak mı, bugün hangi camilerde serbest? 23 Nisan bugün cuma namazı yasak mı, camilerde kılınacak mı?

BUGÜN CUMA NAMAZI YASAK MI?

Bu muafiyet hakkının sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden işyerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olduğu vurgulanan cevapta, "Aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Cuma namazı kılınacak mı, bugün hangi camilerde serbest? 23 Nisan bugün cuma namazı yasak mı, camilerde kılınacak mı?

CUMA NAMAZINA CAMİYE GİDİLECEK Mİ?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.

Cuma namazı kılınacak mı, bugün hangi camilerde serbest? 23 Nisan bugün cuma namazı yasak mı, camilerde kılınacak mı?

Yanıtta, 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.

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