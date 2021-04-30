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Giriş Tarihi: 30.04.2021 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:36

kılınacak mı, yasak var mı? Diyanet açıklaması ile 30 Nisan tam kapanmada bugün cuma namazı var mı ve camiler açık mı?

Tam kapanma ile beraber Cuma namazının durumu da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınacak ve camiler açık mı konuları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Diyanet TV'de konuşan Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin durumu ve cuma namazı hakkında bilgi verdi. İşte, bugün Cuma namazı kılınacak mı ve camiler açık mı sorusunun yanıtı...

Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı? Diyanet açıklaması ile 30 Nisan tam kapanmada bugün cuma namazı var mı ve camiler açık mı?

Tam kapanmanın ilk günü Cuma'ya denk geliyor. Bu noktada, var mı, kılınacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında camilerin durumu ve cemaatle kılınan namazlara ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan önemli açıklamar geldi. Ali Erbaş, vatandaşların yanıtını aradığı camiler açık mı ve Cuma namazı kılınacak mı konusuna netlik kazandırdı. Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtirken Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı sorusuna ilişkin şunları söyledi:

Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı? Diyanet açıklaması ile 30 Nisan tam kapanmada bugün cuma namazı var mı ve camiler açık mı?

BUGÜN CUMA NAMAZI VAR MI, CAMİLER AÇIK MI?

Camiler açık olacak. İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacağını duyurdu.

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Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı? Diyanet açıklaması ile 30 Nisan tam kapanmada bugün cuma namazı var mı ve camiler açık mı?

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Son olarak 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde camilerde Cuma namazı kılınabilecek.

'CAMİLERİMİZ AÇIK'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah"

Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı? Diyanet açıklaması ile 30 Nisan tam kapanmada bugün cuma namazı var mı ve camiler açık mı?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

İşleri Başkanlığı ile kılınışı ve abdest alınış detayları şöyle;

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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