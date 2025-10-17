Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

Bugün milyonlarca Müslüman camilerde toplanarak ibadetlerini eda edecek. Müslümanın bayramı olan bu kıymetli günle ilgili olarak, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesini paylaşarak bu soru işaretlerini giderdi. İşte Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati hakkında detaylar;