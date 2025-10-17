Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 17.10.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 10:47

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

Cuma namazını eda etmek üzere öğle vaktini bekleyen milyonlarca Müslüman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezan vakitleri listesini takip ediyor. Bu kapsamda, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla 81 ilin ezan vakitleri araştırılıyor. İşte 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

Bugün milyonlarca Müslüman camilerde toplanarak ibadetlerini eda edecek. Müslümanın bayramı olan bu kıymetli günle ilgili olarak, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesini paylaşarak bu soru işaretlerini giderdi. İşte Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati hakkında detaylar;

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 17 Ekim Cuma namazı saat 12:55'de kılınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara'da 17 Ekim Cuma namazı saat 12.39'da kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 17 Ekim Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 17 Ekim 2025 Diyanet ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Aşağıdaki linke tıklayarak diğer illerin ezan vakitleri bilgisine ulaşabilirsiniz;
İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ