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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Nisan Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile namaz saati
Giriş Tarihi: 22.04.2022 00:07 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 00:09

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Nisan Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile namaz saati

Cuma namazı saati; Müslümanın bayramı kabul edilen bu kıymetli günde en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Ramazan ayında dua ve ibadetler her zamankinden daha faziletli ve bereketli olduğundan, bu mübarek ayın üçüncü cuması için Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. Namazını camilerde cemaatle birlikte eda etmek isteyen milyonlar, 22 Nisan Cuma namazı vakti ve saati için araştırma yapıyor. 22 Nisan Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet bilgileriyle il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Nisan Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile namaz saati

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu günün ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Namazını camide cemaatle birlikte kılmaya hazırlanan ve namaz vakitlerini inceleyen vatandaşlar, Diyanet il il namaz vakitleri listesini inceliyor. 22 Nisan Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 22 Nisan Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile bu haftaki Cuma namazı saati…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Nisan Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile namaz saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

22 Nisan Cuma namazı saati Diyanet tarafından duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri listesine göre Cuma namazı vakitleri şu şekilde;

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Nisan Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile namaz saati

İSTANBUL: 13:08

ANKARA: 12:52

İZMİR: 13:15

BURSA: 13:07

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Nisan Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile namaz saati

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Nisan Cuma namazı saati ile il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile namaz saati

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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