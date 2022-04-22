Cuma namazı saati; Müslümanın bayramı kabul edilen bu kıymetli günde en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Ramazan ayında dua ve ibadetler her zamankinden daha faziletli ve bereketli olduğundan, bu mübarek ayın üçüncü cuması için Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. Namazını camilerde cemaatle birlikte eda etmek isteyen milyonlar, 22 Nisan Cuma namazı vakti ve saati için araştırma yapıyor. 22 Nisan Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet bilgileriyle il il İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri…