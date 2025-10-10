İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ | 10 Ekim 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bugün Cuma namazını eda etmek üzere camilere akın etmeye hazırlanan milyonlarca kişi, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla il il ezan saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitleri listesi ile detaylar belli oldu. İşte 10 Ekim 2025 il il Cuma namazı saati;