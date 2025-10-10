İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ | 10 Ekim 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:29

Cuma namazı vakti yaklaşırken milyonlarca Müslüman, camilere gitmeden önce bulunduğu ildeki cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il namaz saatlerini yayınladı. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 10 Ekim 2025 Cuma namazı saati.

Bugün Cuma namazını eda etmek üzere camilere akın etmeye hazırlanan milyonlarca kişi, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla il il ezan saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitleri listesi ile detaylar belli oldu. İşte 10 Ekim 2025 il il Cuma namazı saati;

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İl il Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Buna göre detaylar şu şekilde;

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

10 Ekim 2025 İstanbul'da öğle vakti 12:56'da.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

10 Ekim 2025 Ankara'da öğle vakti 12:41'de.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

10 Ekim 2025 İzmir'de öğle vakti 13:04'te.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Aşağıdaki linke tıklayarak diğer illerin ezan vakitleri bilgisine ulaşabilirsiniz;
