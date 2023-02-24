CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 24 ŞUBAT | Diyanet ile bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı ne zaman okunuyor?

Cuma namazı saati il il sorgulanıyor. Mübarek Cuma gününde namaz ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, öğle ezanı vaktinden önce camilerin yolunu tutacak. Bu noktada Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde araştırılmaya başladı. Namaz vakitleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte, Diyanet namaz vakitleri ile 24 Şubat 2023 il il Cuma namazı saati...