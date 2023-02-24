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Haberler Yaşam CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 24 ŞUBAT | Diyanet ile bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı ne zaman okunuyor?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 07:04

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 24 ŞUBAT | Diyanet ile bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı ne zaman okunuyor?

Cuma namazı saati il il sorgulanıyor. Mübarek Cuma gününde namaz ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, öğle ezanı vaktinden önce camilerin yolunu tutacak. Bu noktada Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde araştırılmaya başladı. Namaz vakitleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte, Diyanet namaz vakitleri ile 24 Şubat 2023 il il Cuma namazı saati...

BUGÜN CUMA NAMAZI SAATİ | 24 Şubat Diyanet namaz vakitleri ile bugün Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saati 24 Şubat 2023 için araştırılıyor. Öğle ezanı vaktinde eda edilen namazı kaçırmak istemeyen milyonlarca Müslüman, kendi yaşadıkları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için sorgulamalarına başladı. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Diyanet namaz vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, saatler…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAATİ | 24 Şubat Diyanet namaz vakitleri ile bugün Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

DİYANET İLE 24 ŞUBAT 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL:13:22

ANKARA:13:07

İZMİR:13:30

ADANA:12:57

BURSA: 13:22

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BUGÜN CUMA NAMAZI SAATİ | 24 Şubat Diyanet namaz vakitleri ile bugün Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

BUGÜN CUMA NAMAZI SAATİ | 24 Şubat Diyanet namaz vakitleri ile bugün Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

BUGÜN CUMA NAMAZI SAATİ | 24 Şubat Diyanet namaz vakitleri ile bugün Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

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