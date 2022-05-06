Cuma saati ve ezan vakti bugün sabah saatlerinden itibaren milyonlarca Müslümanın araştırma konusu halini aldı. 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu bu kapsamda merak edilenlerin başında yer alıyor. İbadetini vaktinde ve eksiksiz şekilde eda etmek isteyenler, il il namaz vakitleri listesi ile bulunduğu ildeki Cuma namazı saati hakkında araştırma yapıyor. bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il il namaz vakitleri listesi ile Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri ve Cuma namazı saati!