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Haberler Yaşam Cuma namazı saati ve ezan vakti belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve okunacak? İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri
Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 09:40

Cuma namazı saati ve ezan vakti belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve okunacak? İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

Cuma saati ve ezan vakti bugün sabah saatlerinden itibaren milyonlarca Müslümanın araştırma konusu halini aldı. 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu bu kapsamda merak edilenlerin başında yer alıyor. İbadetini vaktinde ve eksiksiz şekilde eda etmek isteyenler, il il namaz vakitleri listesi ile bulunduğu ildeki Cuma namazı saati hakkında araştırma yapıyor. bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il il namaz vakitleri listesi ile Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri ve Cuma namazı saati!

Cuma namazı saati ve ezan vakti belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve okunacak? İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

Bizleri bir Cuma gününe daha kavuşturan Yüce Allah'a şükrettiğimiz bu saatlerde, öğle vaktinde eda edilecek olan Cuma namazı saati merak ediliyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla incelenen namaz vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il il namaz vakitleri listesi ile belli oldu. Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri ile Cuma namazı saati ve ezan vakti duyuruldu. İşte milyonlarca vatandaşın bugün ibadetini yerine getirmek üzere camilerde toplanacağı saat!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bugünkü Cuma namazı saati Diyanet namaz vakitleri listesi ile belli oldu. İşte il il 6 Mayıs 2022 Cuma namazı vakitleri…

Cuma namazı saati ve ezan vakti belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve okunacak? İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

6 MAYIS 2022 CUMA SAATİ VE VAKTİ

İzmir cuma vakti: 13.13

Ankara cuma saati: 12.50

Bursa cuma namazı vakti: 13.05

İstanbul cuma namazı saati: 13.06

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Cuma namazı saati ve ezan vakti belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve okunacak? İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Diyanet'in Cuma namazı hükmü şöyle:

"Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır."

Cuma namazı saati ve ezan vakti belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve okunacak? İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma namazı toplamda 10 rekattır. 10 rekatın içinde dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve yine dört rekat son sünnet bulunur.

Cuma namazı öğle namazı vaktinde cemaatle birlikte kılınır ve erkeklere farz kılınmıştır.

Namaza niyet ederken "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." Denir ve ardından tekbir getirilerek namaza başlanır.

Cuma namazı saati ve ezan vakti belli oldu! 6 Mayıs 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve okunacak? İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

CUMA NAMAZI KILINIŞI DİYANET

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

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