Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 27-28 Mart 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Mart ayının ilk gününden itibaren başlayan normalleşme sürecinde Türkiye risk haritasına göre; belirli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündüz olmak kaydıyla kaldırılırken hafta içi kısıtlamaları ise 81 il genelinde devam ediyordu. Aralık ayından bu yana uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vakalarda yaşanan rekor sayıdaki artış tedirginliğe yol açarken bu noktada gözler güncel risk haritasıyla beraber kısıtlamaların uygulandığı ve uygulanmadığı illere çevrildi. Hal böyleyken "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde Cumartesi – Pazar sokağa çıkma yasağı var?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısıtlama kapsamındaki yüksek ve çok yüksek riskli iller yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu.