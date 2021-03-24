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Haberler Yaşam Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu (27-28 Mart 2021) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Cumartesi - Pazar İl il olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu (27-28 Mart 2021) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Mart ayının ilk gününden itibaren başlayan normalleşme sürecinde Türkiye risk haritasına göre; belirli illerde hafta sonu gündüz olmak kaydıyla kaldırılırken hafta içi kısıtlamaları ise 81 il genelinde devam ediyordu. Aralık ayından bu yana uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vakalarda yaşanan rekor sayıdaki artış tedirginliğe yol açarken bu noktada gözler güncel risk haritasıyla beraber kısıtlamaların uygulandığı ve uygulanmadığı illere çevrildi. Hal böyleyken "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde Cumartesi – Pazar sokağa çıkma yasağı var?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısıtlama kapsamındaki yüksek ve çok yüksek riskli iller yayınlanan ile duyurulmuştu.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 07:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 07:43
Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 27-28 Mart 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Normalleşme sürecinde hafta sonu ve hafta içi saatleri, kısıtlama olan ve olmayan iller gibi tüm detaylar milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Mart ayının son hafta sonuna doğru vatandaşlar "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hafta içi ve Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bu noktada konuyla alakalı olarak atılan normalleşme kararları ve risk haritası ile beraber kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Yapılan açıklamada düşük ve orta riskli illerimizde hafta sonu gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bu illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde kısıtlamanın devam edeceği ifade edilmişti. Öte yandan İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise Cumartesi ve Pazar günü yasaklarında gevşetilmeye gidildi bu noktada Cumartesi gündüz bu illerdeki kısıtlama kaldırıldı.

Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 27-28 Mart 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 27-28 Mart 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 27-28 Mart 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu 27-28 Mart 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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