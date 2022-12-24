Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi ne açıklayacak?

Giriş Tarihi: 24.12.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 15:34

Cumhurbaşkanı müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış törenine katıldı. Törende çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'deki tüketim sistemine bağlanması için çalışmaların devam ettiği belirterek "Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız" dedi. Bu açıklama sonrasında ise detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, Cumhurbaşkanı pazartesi ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? İşte detaylar.