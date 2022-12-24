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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi ne açıklayacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 15:34

Cumhurbaşkanı müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış törenine katıldı. Törende çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'deki tüketim sistemine bağlanması için çalışmaların devam ettiği belirterek "Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız" dedi. Bu açıklama sonrasında ise detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, Cumhurbaşkanı pazartesi ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde gittiği Erzurum'da; Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu ve yeni bir müjde vereceğini açıkladı. Bu noktada ise binlerce kişi "Cumhurbaşkanı pazartesi ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi ne açıklayacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAZARTESİ NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. İşte Cumhurbanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Her kulaklarına üfleneni proje sanıyorlar. Bizse 20 yıldır her söz verdiği projeyi inşa etmiş bir kadroyuz. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık.

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Cumhurbaşkanı müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi ne açıklayacak?

Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız doğalgaz hatlarımız var.

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı müjdeyi ne zaman verecek, yeni müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi ne açıklayacak?

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız.

Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattımızın etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip ihale aşamasına geçeceğiz.

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