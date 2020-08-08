Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar

Dağ tepe 'ı arıyorlar

'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Çiçek'in arama çalışmaları 9'uncu günde de sürdürüldü.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:54
Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar

Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu.

Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar

Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları ama çalışması başlattı.Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün, 9'uncu gününde de sürdürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar

Kelekçiler Mahallesi sınırında bulunan Dicle Nehri kıyısı ile dağlık alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, iz takip köpekleriyle bölgeyi karış karış arıyor. Dron ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, 'ın izine henüz rastlanmadı.

Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar
Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar
Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar
SON DAKİKA