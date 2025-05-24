Haberler
Yaşam
Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu
Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
15:15
Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu
Konya'da beynine pıhtı atması sonucu yıllardır kullanmadığı Danca'yı konuşmaya başlayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, 15-20 gün sonra Türkçeyi yeniden hatırladı. İlk cümlesi eşine olan Karademir'in hikayesi, hem ailesini hem doktorları şaşırttı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Karademir, her geçen gün iyileşiyor.