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Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:15

Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu

Konya'da beynine pıhtı atması sonucu yıllardır kullanmadığı Danca'yı konuşmaya başlayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, 15-20 gün sonra Türkçeyi yeniden hatırladı. İlk cümlesi eşine olan Karademir'in hikayesi, hem ailesini hem doktorları şaşırttı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Karademir, her geçen gün iyileşiyor.

AA
Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu

Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Rahmi Karademir (67), geçen ay Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi'nde diz ameliyatı geçirdi. Ancak ameliyattan iki gün sonra sağ kol ve bacağında ani kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu yaşayan Karademir, acil servise kaldırıldı.

Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yapılan tetkiklerde, beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı tespit edildi. Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir liderliğinde hızla yapılan anjiyografi ile pıhtı temizlendi.

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Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu

Ancak Karademir'in operasyondan sonra Türkçeyi unutarak yıllardır konuşmadığı Danca ile iletişim kurmaya başlaması, herkesi şoke etti.

Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu

TÜRKÇEYİ UNUTTU, DANCA KONUŞTU

Ameliyat sonrası felç belirtileri büyük ölçüde düzelen Karademir, çevresiyle yalnızca Danca konuşmaya başladı. Kızı Meral Karademir, babasının bu dili uzun yıllardır kullanmadığını vurgulayarak, "Danimarkaca konuşmaya başladı, çok şaşırdık.

Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu

"DANCA AKLIMDA AMA..."

Kız kardeşlerim bu dili bildiği için iletişim kurabildik. Türkçeyi anlıyor ama konuşamıyordu. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyordu" dedi. Rahmi Karademir ise, "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor" diyerek yaşadığı paniği ifade etti.