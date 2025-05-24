Danca konuşan adamdan sevindiren haber! Türkçe konuşmayı hatırladı! İlk sözleri bakın ne oldu

"DANCA AKLIMDA AMA..."

Kız kardeşlerim bu dili bildiği için iletişim kurabildik. Türkçeyi anlıyor ama konuşamıyordu. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyordu" dedi. Rahmi Karademir ise, "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor" diyerek yaşadığı paniği ifade etti.

