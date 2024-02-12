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Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:04
Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!
Danimarka'da yaşayan Yaşar Temur (53), 3 yıl önce boşandığı eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur'un (7) izini sürerek Türkiye'ye geldi. Eski eşi ve kızının kaldığı Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otele yerleşen Yaşar Temur, geçen yıl 23 Temmuz'da otelin havuzunda hem eski eşini hem de kızını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan cani hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre caninin Konya'dan satın aldığı bıçakla eşi ve kızını katlettiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.