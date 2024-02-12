Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!

Danimarka'da yaşayan Yaşar Temur (53), 3 yıl önce boşandığı eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur'un (7) izini sürerek Türkiye'ye geldi. Eski eşi ve kızının kaldığı Nevşehir'in Avanos İlçesindeki otele yerleşen Yaşar Temur, otelin havuzunda hem eski eşini hem de kızını bıçaklayarak öldürdü. Olay 22 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Zübeyde ve Yaşar Temur çifti Danimarka'da birlikte yaşıyorlardı. Danimarka'da boşanan çift Türkiye2de henüz boşanmamıştı.