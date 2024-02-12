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Haberler Yaşam Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:04

Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!

Danimarka'da yaşayan Yaşar Temur (53), 3 yıl önce boşandığı eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur'un (7) izini sürerek Türkiye'ye geldi. Eski eşi ve kızının kaldığı Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otele yerleşen Yaşar Temur, geçen yıl 23 Temmuz'da otelin havuzunda hem eski eşini hem de kızını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan cani hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre caninin Konya'dan satın aldığı bıçakla eşi ve kızını katlettiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

ATAKAN IRMAK
Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!

Danimarka'da yaşayan Yaşar Temur (53), 3 yıl önce boşandığı eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur'un (7) izini sürerek Türkiye'ye geldi. Eski eşi ve kızının kaldığı Nevşehir'in Avanos İlçesindeki otele yerleşen Yaşar Temur, otelin havuzunda hem eski eşini hem de kızını bıçaklayarak öldürdü. Olay 22 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Zübeyde ve Yaşar Temur çifti Danimarka'da birlikte yaşıyorlardı. Danimarka'da boşanan çift Türkiye2de henüz boşanmamıştı.

Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!

1 YILDIR EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMAYA BAŞLADI
İddiaya göre Yaşar Temur eşi Zübeyde Temur'un kendisini aldattığını düşündüğü için boşanma kararı aldı. Çiftin boşanmasının ardından Yaşar Temur durumu kabullenemedi.

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Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!

2022 tarihinden beridir yine iddiaya göre Yaşar Temur eşini öldürmek için çeşitli planlar yapmaya başladı. Savcılığın araştırmasında Yaşar Temur'un eşini öldürmek için Türkiye'ye gelmesini beklediği kızı ve eşinin Türkiye'de olduğunu öğrenince harekete geçtiği belirlendi.

Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!

EŞİ VE KIZINI HAVUZDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Eşi ve kızının Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan bir otelde olduğunu belirleyen Yaşar Temur, bir süre takip ettiği eşi ve kızının havuza girdiğini görerek peşlerinden gitti.

Danimarka’dan geldi Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü: Cezası belli oldu!

Eski eşi ve kızını havuzda bıçaklayan cani otelden kaçtı. Otel görevlilerini ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi, anne ile kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi.

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