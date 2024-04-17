Haberler
Yaşam
Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
11:52
Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!
İstanbul Kadıköy'de Davut Atakov, sevgilisi Simge Tuğcu'ya laf atan Ali Kumsal Şallı ile kavga etti. Şallı tarafından kalbinden bıçaklanan Atakov, hayatını kaybetti. Devam eden yargılamada, magandaya rekor ceza verildi. Cani Ali Kumsal Şallı'nın savunması şaşkına çevirdi: Kız arkadaşını dinleseydi…