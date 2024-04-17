Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Duruşmada söz verilen tutuklu sanın Ali Kumsal Şallı, "Bu olay gerçekten bir kaza. Ölen kişiyi tanımam etmem. Kendi halimde oturuyordum. Kafaları güzeldi. Laf atmadım. İkisinin kafası güzeldi. Bana bakıyordu. Neden bakıyor diye şüpheye düştüm. Gözlerim de bozuk anlayamadım. 20 dakika ilerledi sonra bana doğru geri geldi. Kız arkadaşıma mı bakıyordun dedi ve saldırmaya başladı. Yanımda çakı vardı. Kız arkadaşı 'aşkım yeter bırak adamı' dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Kan falan görmedim. Öldüğünden ertesi gün haberim oldu çok şaşırdım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

