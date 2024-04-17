Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:52

Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!

İstanbul Kadıköy'de Davut Atakov, sevgilisi Simge Tuğcu'ya laf atan Ali Kumsal Şallı ile kavga etti. Şallı tarafından kalbinden bıçaklanan Atakov, hayatını kaybetti. Devam eden yargılamada, magandaya rekor ceza verildi. Cani Ali Kumsal Şallı'nın savunması şaşkına çevirdi: Kız arkadaşını dinleseydi…

İHA
Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!

Kan donduran cinayet İstanbul Kadıköy'de 14 Ekim 2023 tarihinde yaşanmıştı. Almanya'dan gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ile birlikte Kadıköy'de yürürken, yol kenarında duran Ali Kumsal Şallı'nın (57) genç kadına laf atması üzerine taraflar arasında başlayan tartışma Atakov'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Şallı hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kumsal Şallı, müşteki anne Oğulgözel Atakov, tanık Simge Tuğcu ve taraf avukatları katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Duruşmada söz verilen tutuklu sanın Ali Kumsal Şallı, "Bu olay gerçekten bir kaza. Ölen kişiyi tanımam etmem. Kendi halimde oturuyordum. Kafaları güzeldi. Laf atmadım. İkisinin kafası güzeldi. Bana bakıyordu. Neden bakıyor diye şüpheye düştüm. Gözlerim de bozuk anlayamadım. 20 dakika ilerledi sonra bana doğru geri geldi. Kız arkadaşıma mı bakıyordun dedi ve saldırmaya başladı. Yanımda çakı vardı. Kız arkadaşı 'aşkım yeter bırak adamı' dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Kan falan görmedim. Öldüğünden ertesi gün haberim oldu çok şaşırdım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!

"GÖZ GÖZE GELDİK…"
Tanık olarak dinlenen Atakov'un kız arkadaşı Simge Tuğcu, "Davut ile caddede yürüyorduk. Şahsın yanından geçerken göz göze geldik bize laf etti. Davut geri dönüp haddini bil dedi. Şahıs yine laf etti. Davut geri döndü. Aralarında itiş kakış oldu. Yerdeyken Davut'u bıçakladı. Şahıs yerden kalkarken bıçağı elinde gördüm. Sonra şahıs kaçtı. Davut bana doğru gelirken üzeri kan olmuştu" dedi.

Davut Atakov’u kalbinden bıçaklamıştı: O magandadan pişkin savunma!

ANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Anne Dilber Atakov: "Ben bir anneyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum namusunu korurken onu öldürüyor. Oğlumu öldürdüğü gün beni de öldürdü. Çocuğumun kimseye zararı yoktu. Oğlumun düğün konvoyunu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettim" dedi.

SON DAKİKA